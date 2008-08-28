Впервые предполагается воспользоваться воздушными шарами, с целью наблюдения за действиями противника… — писала газета Новости Дня 29 августа 1902 года

"Новости Дня", 29 августа (16 августа) 1902 года.

"На предстоящих больших маневрах под Курском впервые предполагается использовать воздушные шары, с целью наблюдения за действиями противника. Каждой из армий будет дано по воздухоплавательному отделению из состава учебного воздухоплавательного парка… Предположено также испытать возможность применения воздушных змеев для наблюдения за полями сражения".

"Русское Слово", 29 августа (16 августа) 1906 года. В деревне.

"Крестьяне Спасского и Чебоксарского уездов требуют от земских начальников либо отчета о суммах, собранных с них в пользу "Красного Креста" во время войны, либо возвращения этих сумм обратно".

"Правда", 29 августа (16 августа) 1912 года. Среди приказчиков. Клеветник.

"Некто Гомберг, находясь в суконной лавке Гурвича (Александровский рынок), назвал всех приказчиков ворами. Так как приказчики вышеупомянутой лавки состоят членами С. П.Б. Общ. Приказчиков, они обратились в правление общ. за защитой.

Делу дан законный ход. Г. Гомберг привлечен к ответственности за клевету.

Гомберг состоит представителем нескольких суконных фабрик в Лодзи".

"Правда", 29 августа 1932 года. Первый рейс дирижабля "Ударник".

"В Москву прилетел из Ленинграда дирижабль "Ударник" — СССР-В3.

Он построен группой инженеров-конструкторов Дирижаблестроя. "Ударник" — самый мощный советский дирижабль, как по размеру, так и быстроходности. Его объем — 6800 кубометров…

"Ударник" снабжен двумя моторами "райт-уерлвинд" по 320 лошадиных сил и при полном числе оборотов развивает скорость свыше 100 километров в час.

Дирижабль собирался в Ленинграде. Для первого его полета в Москву были командированы нач. экспедиционного отдела М. Н. Канищев совместно с нач. технического отдела инж. Умберто Нобиле".

"Вечерняя Москва", 29 августа 1932 года. Московский день. Сирена кричит об аварии.

"Особый знак будет отличать автомашины скорой технической помощи и аварийные от обычных. Помещаемый над обычными номерными знаками впереди и сзади машины, знак будет иметь вид диска красного и зеленого цвета. Помимо этого знака машины специального назначения снабжаются особыми звуковыми сигналами, пользование которыми будет разрешаться только при выезде машины на оперативную работу".

"Челябинский рабочий", 29 августа 1952 года. Подарок шефов.

"Кировский район города Челябинска шефствует над Увельским районом. Коллективы предприятий и учреждений города поддерживают постоянную тесную связь с увельскими колхозами, машинно-тракторными станциями и совхозом. В горячие дни уборки урожая и хлебозаготовок из педагогического института в помощь подшефным колхозам направились более 50 студентов, которые проводят на полевых станах беседы, коллективные читки газет, доклады и лекции.

Студенты привезли в подарок колхозникам большую библиотеку. В этой библиотеке имеются произведения классиков марксизма-ленинизма, произведения русских писателей-классиков, книги советских писателей, полное собрание сочинений великого преобразователя природы И. В. Мичурина и другие".

