Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года

4:36
Общество

"Русское Слово", 27 августа (14 августа) 1906 года. Подробности покушения на жизнь председателя совета министров (П.А. Столыпина — ред.).

Газетные архивы 27 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 27 августа

"Петербург, 13, VIII. Злоумышленники подъехали к даче министра, когда запись посетителей была прекращена. Прислуга не хотела пускать, но они намеревались силой войти в приемную. Во время столкновения с прислугой один из злоумышленников, одетый в жандармскую форму, обронил снаряд, разорвавшийся со страшной силой.

Разворочены прихожая, дежурная комната, приемная и подъезд, снесен балкон второго этажа и опрокинуты деревянные стены. Министр, принимавший посетителей в кабинете, остался невредим. Дети, находившиеся на снесенном балконе, ранены: старшая дочь в обе ноги, а сын в бедро.
Общее количество пострадавших около 60, из них убито 22…"

"Русское Слово", №188, 27 августа (14 августа) 1908 года. Культурная работа. Проф. Ив. Озеров.

"Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре. Чтобы поднять производительные силы страны, надо повысить культуру. Создать другого, нового человека с сильной волей, энергией, инициативой. Только такой человек в состоянии будет сказать свое властное слово природе, и она будет ему повиноваться. Он должен сказать это слово, как власть имущий, как имеющий право на природные наши богатства.

Для этого надо перестроить нашу школу. Это — первое дело. Все это пустые оговорки, что нет учителей. Дайте им приличное содержание, и учителя найдутся. Создайте призыв к обществу на это святое дело, и множество лиц из всех слоев общества устремятся в деревню учить народ…"

"Правда", 27 августа 1932 года. Ударница-мать не может отдохнуть.

"Электрозавод имеет в Калязине прекрасный дом отдыха для ударников.
Но как быть с отдыхом ударницы-матери?

Я работаю на заводе с 1927 года, ударница, но не имею возможности отдохнуть лишь потому, что являюсь матерью двух маленьких детей.

Многие заводы уже имеют специальные дома отдыха для матери и ребенка. В прошлом году ударницу-мать завком посылал по договоренности в эти специальные дома отдыха других заводов. В этом же году и в свой дом отдыха не пускают с детьми, и с другими домами отдыха никакой договоренности нет.
Прошу "Правду" помочь нам искоренить пренебрежительное отношение нашего завода к "мелочам" рабочего быта. Радунская К.

ОТ РЕДАКЦИИ

"Правда" ждет от парткома Электрозавода срочного сообщения по письму".

"Знамя Родины", №235 (512), 27 августа 1942 года. Подвиги неутомимых сталинцев.

"Коммунист! На фронте это слово звучит гордо, призывно, как символ борьбы и победы над врагом, как символ бесстрашия и героизма.

Коммунисты бьются с врагом до последней капли крови, до последнего вздоха. Во время боя — они самой жаркой схватке с захватчиками.

…Бой длился несколько часов. Враг, бросая все новые и новые силы, пытался смять батарею. На правом фланге, глее натиск был особенно сильным, сражался расчет коммуниста Федюкова. Он выдержал четыре танковых атаки врага, — и не сдал, не отошел. Все время тов. Федюков находился на боевом посту и руководил расчетом. А когда фашистские танки приблизились на 100 метров к батарее, — место наводчика занял сам командир орудия коммунист тов. Федюков. Ни жаркий огонь, ни свист осколков не смутили смелого воина, Он выстоял, победил врага. На поле боя осталось 6 горящих вражеских танков и множество трупов фашистов…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
