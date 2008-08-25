Студентам будут выданы особые экзаменационные билеты с их фотографическими карточками… — писала газета Новое время 26 августа 1907 года

3:37 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 26 августа (13 августа) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 26 августа

"Харьков, 11 августа. В винную лавку в предместье Журавлевке явились среди дня три грабителя. Когда они крикнули "руки вверх", сиделец выстрелил из револьвера, ранив одного из злоумышленников. Нападавшие, подобрав раненого, разбежались".

"Новое время", 26 августа (13 августа) 1907 года.

"В нынешнем году в Московском университете вводятся некоторые изменения, направленные к усилению контроля. Так, студентам, между прочим, будут выданы особые экзаменационные билеты с их фотографическими карточками. Благодаря этому надеются искоренить злоупотребления на экзаменах, так как были случаи, что экзамены сдавались подставными лицами".

"Русское Слово", №197, 26 августа (13 августа) 1908 года. Воздушные замки.

"С экономической точки зрения постройка управляемых воздушных кораблей для установления сообщений по воздуху является чудовищной нелепостью. Аэростаты цеппелиновского типа стоят по миллиону рублей каждый, а между тем, их подъемная способность меньше хорошего автомобиля-грузовика или автобуса, стоящих в сто раз меньше. Аэростат Цеппелина поднимет всего четыре тонны. Из которых одну тонну надо скинуть на 12 человек экипажа, полторы тонны — на бензин и смазочное масло и еще полтонны — на воду и провизию; значит, на пассажиров или груз остается лишь одна тонна. Какой же смысл строить миллионный корабль для 10 пассажиров?…"

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 26 августа 1932 года. Увеличение жалования комиссаров.

"Москва. — Ограничения окладов, существовавшие в СССР, теперь отменены. Раньше члены компартии, занимающие видные посты, не могли получать более 150 руб. в месяц. Теперь комиссары, занимающие видные посты на фабриках, будут получать по 800 руб. в месяц. Писатели должны отдавать 25% своего гонорара в фонд пролетарской печати".

"Знамя Родины", № 205, 26 августа 1943 года. От Советского Информбюро.

"Южнее Изюма наши войска сломили ожесточенное сопротивление противника и овладели рядом крупных узлов сопротивления немцев. Особенно упорные бои происходили за один населенный пункт. Бойцы Н-ского соединения отбили до 40 контратак противника, ворвались в населенный пункт и в результате уличных боев овладели им. Уничтожено 900 немецких солдат и офицеров, 18 танков, 3 бронемашины, 4 самоходных и 12 полевых орудий. Захвачены у противника 3 танка, 19 орудий и много других трофеев. При взятии другого опорного пункта, расположенного на высоте. Советские бойцы истребили 600 гитлеровцев, захватили танк, 10 орудий, 300 велосипедов, много боеприпасов и различно военного имущества…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.