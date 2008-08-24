Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года

Общество

"Новое время", 25 августа (12 августа) 1906 года. Катастрофа на Ново-Михайловском мосту.

Газетные архивы 25 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 25 августа

"Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются: вслед за Дворцовым и Египетским мостами 11 августа провалился еще один мост через Мойку — Ново-Михайловский…

Несколько месяцев тому назад дума решила перестроить этот мост для движения электрического трамвая, и работы по разборке моста были переданы комиссии о безработных. Работы, очевидно, велись крайне небрежно, без надзора…

Около 3-х часов дня внезапно раздался страшный грохот, падающих в воду кирпичей, лопающихся бревен и досок…

Все бывшие на мосту и около кирпичной кладки рабочие попадали в воду".

"Русское Слово", №186, 25 августа (12 августа) 1908 года. Объявление.

"Книгоиздательство т-ва И. Д. Сытина. В. Н. Панов и Н. И. Соколов. Букварь. "Охота пуще неволи". Почти самоучитель. Новый легчайший путь обучению грамоте и к общему развитию (самостоятельности, наблюдательности, творчества…)

Главнейшие основания, которыми руководствовались авторы при составлении настоящего букваря, следующие...

  1. Возбуждение интереса к изучаемому и сведение к принудительного труда ребенка к минимуму.
  2. Обогащение ребенка образами и запасом слов при помощи бесед по предлагаемым художественным картинам.
  3. Ясность и легкость выделения звука и его сочетаний с другими в строгой методической последовательности.
  4. Применение особой системы (без клеток) рисования к обучению грамоте, чем достигается развитие самодеятельности, наблюдательности, памяти, воображения и творчества.

В книге около 500 худож. картин. Цена 20 коп."

"Русское Слово", №186, 25 августа (12 августа) 1908 года. Гонка Нью-Йорк — Париж.

"В воскресенье, около 6 часов вечера, в Москву совершенно неожиданно для местных автомобилистов прибыла участвовавшая в гонке Нью-Йорк — Париж, но оставшаяся далеко за флагом итальянская машина "Зюст". Машина пришла в довольно хорошем состоянии, без особенно значительных повреждений, если не считать, что переднее правое колесо работает в несколько наклонной плоскости…"

"Красная газета", Петроград, 25 августа 1922 года.

"По сравнению с заработком довоенного времени заработок одесского рабочего в июне 1922 года составлял: в металлической промышленности 27,5%, полиграфической 31%, кожевенной 25%, в мукомольной 38%, текстильной 50% и в табачной почти 54% реального двоенного заработка".

"Знамя Родины", № 204, 25 августа 1941 года. Друг бойцов. Красноармеец В. Барков.

"За 8 дней наше подразделение приняло 10 боев. В каждом бою мы видели военфельдшера Александра Литвинова. Он находился в самых жарких местах сражения.

Под пулями и снарядами бесстрашный медик перевязывал раненых. Под деревней Б. он оказал помощь нескольким раненым и лично доставил их в санитарные автобусы.

— Наш друг! — говорят о нем красноармейцы. — С ним не страшно в бою, он никогда не оставит нас".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
