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Источник Правда.Ру

Котяков: Безработных в стране 1,6 млн человек. И это еще не предел

Общество

Количество зарегистрированных безработных в России уже достигло 1,6 млн человек, но рост продолжится в мае и июне.

Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, ожидается 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число людей, не имеющих работы, согласно методике расчета МОТ, может достичь 5,3 млн.

"Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2-5,3 млн безработных по методике МОТ и 2,5 млн зарегистрированных безработных", — сказал министр.

При этом он отметил, что в апреле на фоне распространения коронавируса в России более 1,1 млн жителей страны нашли новую работу. 

Коронавирус, конечно, виноват в том, что люди теряют работу. Но и сама власть, похоже, гле-то "недорабатывает". Иначе как объяснить тот факт, что планы по искоренению - именно так - безработицы, разрабатывавшиеся еще в кризисном 2008 году, так и не дали результатов.

Если вдруг кто-то не помнит, как это было - читайте материал "Правды.Ру"

Российскую безработицу ждут изменения

Государство намерено принять кардинальные меры по ликвидации безработицы в стране. В связи с этим, в ближайшее время изменится система выплат пособий по безработице.

"Назрела необходимость пересмотра системы социальной поддержки безработных граждан, имея в виду прекращение выполнения функции государственной социальной помощи в виде пособия по безработице и переход на принципы социальной поддержки, стимулирующие безработных к активному поиску работы", — говорится в концепции действий на рынке труда на 2008-2010 годы, одобренной распоряжением премьер-министра Владимира Путина.

Согласно концепции, социальная поддержка должна предоставляться безработным гражданам только при условии осуществления ими активного поиска работы и участия в специальных программах по содействию занятости. Как и в настоящее время, помощь безработным будет иметь ограничение по максимальному сроку ее получения и обеспечивать в период ее получения удовлетворение основных жизненных потребностей.

Государство намерено содействовать интеграции в рынок труда инвалидов; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; выпускников общеобразовательных учреждений, ищущих работу впервые; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; граждан предпенсионного возраста, потерявших работу; женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность после рождения и воспитания ребенка; граждан, уволенных с военной службы; вынужденных переселенцев и других безработных, сообщает РИА Новости.

Такие граждане будут принимать участие в программах профессионального обучения и повышения квалификации по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. Им будет оказано содействие во временном трудоустройстве и переезде в другую местность, в том числе сельскую, в целях трудоустройства. Реализация концепции, говорится в документе, позволит существенно улучшить ситуацию на рынке труда в России и снизить уровень общей безработицы до 5-6% экономически активного населения.

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Темы безработные безработица антон котяков
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