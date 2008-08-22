Очень много стало поступать жалоб квартирантов на нервное расстройство от граммофонов… — писала газета Русское Слово 22 августа 1901 года

"Русское Слово", 22 августа (9 августа) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 22 августа

"Многие петербургские домовладельцы делают в своих контрактах нововведение, а именно, — добавляется еще одни пункт, на основании которого квартиронанимателю воспрещается иметь у себя кроме собак и кошек, также и граммофоны. Нововведение это домовладельцы объясняют тем, что за последнее время очень много стало поступать жалоб квартирантов на нервное расстройство от граммофонов".

"Русский голос", 22 августа (9 августа) 1902 года.

"В заливе около Кронштадта произошло столкновение судов. Миноносец "Свирепый" производил испытание своих механизмов. В это время его курс пересекала парусная шхуна "Роза". Миноносец, рассчитывая пройти у шхуны под носом, не уменьшил хода, но это ему не удалось, и он разрезал шхуну пополам, а сам проскочил через этот разрез. Люди спасены".

"Русское Слово", 22 августа (9 августа) 1908 года. Объявление.

"Для музыкального магазина требуется интеллигентный сотрудник с хорошими референциями и хорошо играющий на рояле. Письменные предложения под "Музыкальный" с означ. треб. вознагр. адресовать в центральную контору объявлений Э. и Л. Метцель и К*".

"Русское Слово", 22 августа (9 августа) 1908 года. Объявление.

"К экзаменам за полный курс кадетского корпуса и на аттестат зрелости готовлю третий год (1908-09). В мае текущего года выдержали все. Рождественка, 12, Прибыловой, кв. 26. Студент-техник К. С."

"Советский Сахалин", 22 августа 1930 года. Кандидаты на черную доску.

"Коллектив лесничества совершенно не проводил никакой подписки на заем "Пятилетка".Несмотря на неоднократные предупреждения через газету "Сов, Сахалин" не подтянулись до сих пор коллективы: жилкоопстроя, домработниц, АСО-строя, главной конторы АСО, Александровского комбината, "Книжного Дела", портстроя и баночной фабрики. Все эти коллективы кандидаты на черную доску".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

