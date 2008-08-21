Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выспаться в самолёте? Эксперт рассказал о секретах комфортного сна
Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню, сохранившуюся в идеальном состоянии
Виктория Боня опровергла слухи о плохом отношении к дочери
Шёлк, кашемир и шерсть нельзя стирать в стиральной машине
У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Белый дым после прогрева может указывать на повреждение прокладки ГБЦ
Учёные: вис на перекладине укрепляет мышцы кора и снижает нагрузку на позвоночник
Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане
Лёгкий уход, который работает: спреи с витаминами против ломкости и тусклости волос

В этом учебном году снизить процент второгодничества в школе до пяти… — писала газета Знамя Пионера 21 августа 1930 года

5:40
Общество

"Новое время", 21 августа (8 августа) 1906 года.

Газетные архивы 21 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 21 августа

"Во время вооруженного восстания в Москве от рук мятежников погибли два околоточных надзирателя: Майдибор и Сахаров и восемь городовых. Семьям покойных назначены пенсии: вдове Майдибора 500 р., вдове Сахарова 300 р. и семьям городовых от 150 до 300 р. в зависимости от числа оставшихся после умерших детей ".

"Русский голос", 21 августа (8 августа) 1907 года. Музей русской революции.

"Организация музея русской революции при Историческом музе ведется весьма усердно. В настоящее время собрано чрезвычайно много всевозможных документов, все периодические издания, выходившие за это время, масса нелегальных изданий и т. п.Однако этот музей в скором времени едва ли будет открыт для обозрения публики, так как имеется в виду оставить его только для потомства".

"Нижегородский листок", 21 августа (8 августа) 1907 года. С ярмарки. Цирк.

"Вчерашнее представление в цирке бр. Никитиных собрало очень много публики. "Гвоздем" представления была борьба дрессированного медведя с человеком. Неуклюжий чемпион имел большой успех у зрителей".

"Русское Слово", 21 августа (8 августа) 1908 года. В городах и земствах.

"Екатеринбург, 7, VIII. Сегодня в думе обсуждался вопрос о злоупотреблениях с заготовкой дров. Зал был переполнен. Сенсацию вызвало заявление подрядчика Свистунова, что главный виновник в этом деле — голова Афиногенов, бравший со Свистунова взятки в виде определенного процента. Заседание прервано до понедельника".

"Русское Слово", 21 августа (8 августа) 1908 года.

"Петербург, 7, VIII. 6-го августа в Императорском красносельском театре состоялся спектакль артистов Императорских театров с участием Стрельской, Варламова и Давыдова. Были исполнены: комедия-шутка "Теща в дом — все вверх дном", шутка "Аз и Ферт" и балетный дивертисмент с участием Кшесинской и Преображенской. Спектакль удостоили своим присутствием Государь Император и Государыни Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна и Великие Княгини и Князья".

"Полярная звезда", №64(507), 21 августа 1927 года. Ко всем трудящимся Дальне-Восточного Края . Обращение Дальне-Восточного Краевого Исполкома.

"В ночь с девятого на десятое августа, во Владивостокском и Хабаровском округах, разразился сильный ливень, продолжавшийся 18 часов. В ряде мест ливни повторились и в последующие дни….В этих районах затоплено до восьмидесяти селений, десятки тысяч населения остались без крова, есть человеческие жертвы, погибли запасы продовольствия, гибнет скот, посевы, сенокосы. Железнодорожная линия во многих местах размыта; сообщение между Хабаровском и Владивостоком прервано. Размывом также причинены громадные убытки государственным промышленным предприятиям. Прибыль воды продолжается. По метерологическим сведениям, возможно повторение ливней…Сообщая о внезапно постигшем Край стихийном бедствии и о первых мероприятиях, принятых по борьбе с ним и по оказанию помощи населению, Краевой Исполнительный Комитет обращается ко всему населению Края с призывом: оказать ему полную поддержку и содействие в проведении органами власти на местах всех мероприятий по скорейшей ликвидация последствий стихийного бедствия и по оказанию помощи пострадавшему населению…"

"Знамя пионера", 21 августа 1930 года. Постановление ЦК ВЛКСМ. Приказ №1 .

"ЦБ ДКО объявляет с 10 августа всесоюзное пионерское наступление на бескультурье, за всеобщее начальное обучение, за политехническую школу. Руководство действиями организации поручено специальному всесоюзному командованию.1. Всесоюзное командование объявляет всю пионерскую организацию мобилизованной для участия в наступлении…Место новичкам! в) В этом учебном году снизить процент второгодничества в школе до 5. Этим самым мы освободим 2.000.000 мест для новичков;г) Организовать вербовку рабочих, комсомольцев, молодых колхозников и т. д. в педагогические учебные заведения;д) Организовать 20.000 рабочих бригад. Бригады должны участвовать во всей работе школы. е) Взять контроль над учениками, не посещающими школы. Ликвидировать отсев детей из школы. Обеспечить к началу этого учебного года стопроцентную явку на учебу всех детей, взятых на учет…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню, сохранившуюся в идеальном состоянии
Виктория Боня опровергла слухи о плохом отношении к дочери
Шёлк, кашемир и шерсть нельзя стирать в стиральной машине
У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Белый дым после прогрева может указывать на повреждение прокладки ГБЦ
Учёные: вис на перекладине укрепляет мышцы кора и снижает нагрузку на позвоночник
Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане
Лёгкий уход, который работает: спреи с витаминами против ломкости и тусклости волос
Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами
Как накачать ягодицы дома: лучшее упражнение со стулом — инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.