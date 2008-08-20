Гитлер требует прекращения промышленной помощи СССР… — писала газета Новое Русское Слово 20 августа 1932 года

"Биржевые ведомости", 20 августа (7 августа) 1906 года. Вчерашний смерч.

"Вчера над Петербургом пронесся смерч. Особенно пострадали от бурного вихря окрестности.

В дачных местностях рассоложенных по финляндской железной дороге, пострадали многие крестьяне, у которых смерчем снесло с изб крыши и совершенно разрушило домашние пристройки…

К вечеру буря усилилась".

"Русское Слово", 20 августа (7 августа) 1907 года.

"Петербург, 5, VIII. 5-го августа Их Величества с Августейшей Дочерью Великой Княжной Ольгой Николаевной слушали литургию в церкви красносельского авангардного лагеря и затем отбыли в лагерное расположение лейб-гвардии Волынского полка. Государь Император благословил волынцев святой иконой, пожелав, чтобы она была всегда неразлучна с полком. Восторг офицеров и нижних чинов был беспределен ".

"Петербургская газета", 20 августа (7 августа) 1908 года. Граммофон в качестве агитатора на выборах.

"В Соединенных Штатах американцы начали пользоваться граммофонам для агитации во время выборной кампании. Применение граммофона при этом бывает разное. Или он без счета повторяет, например: "Голосуйте за Тафта и т. д.". Или граммофон передает целые речи кандидата. Граммофон перевозится с улицы на улицу и всюду повторяет речь кандидата к избирателям.

Возможно, при будущих выборах в СПб. городскую думу и в четвертую государственную думу граммофонная агитация найдет применение и у нас".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 20 августа 1932 года. Гитлер требует прекращения промышленной помощи СССР.

"Мюнхен. — В беседе с корреспондентами Гитлер призывал все цивилизованные страны Европы и Америки объединиться в борьбе со страшной опасностью, грозящей мировой цивилизации со стороны СССР, Китая и Индии. Он предлагает Америке. Англии и Франции, Италии, Германии и другим странам Европы прекратить отправку специалистов и сырья в СССР.

Он предлагает ограничиться продажей СССР, Китаю и Индии только продуктов, нужных для потребления, и утверждает, что если эти страны достигнут большей индустриализации, то они заполнят весь мир дешевыми товарами и низведут уровень жизни всего мира до своего рабского строя " .

"Вечерний Ленинград", 20 августа 1952 года. Образцовый магазин.

"В доме №77 по Невскому проспекту открылся образцовый магазин #38 Куйбышевского райпищеторга. Лампы дневного света озаряют облицованные блестящими изразцами стены, красиво расписанные полки. На мраморных прилавках аккуратно разложены товары. Мясной и гастрономический отделы оборудованы новейшими холодильными установками.

При магазине заканчивается оборудование красного уголка, где продавцы в обеденный перерыв и в свободное от работы время смогут культурно отдохнуть, почитать свежий номер газеты и журнала. В красном уголке будет работать библиотека-передвижка".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

