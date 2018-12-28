Суд разрешил взимать деньги с соседей за курение на балконах

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", Верховный суд России принял решение о том, что курящие жильцы будут возмещать моральный ущерб соседям, если дым от курения проникает в их квартиры.

Верховный суд пояснил, что граждане имеют право дышать свежим воздухом, свободным от табачного дыма. Если это право кто-то нарушает, что он должен компенсировать моральный ущерб.

Принятия такого решения удалось добиться жителю Новосибирска, который предъявил иск соседям. В своем иске он указал, что его сосед в течение пяти лет курит на лоджии, и дым от курения попадает в квартиру истца, что вредит его здоровью.

Суды первой и второй инстанции отклонили иск. Тогда мужчина подал иск в Верховный суд РФ, который удовлетворил претензии истца и жителю Новосибирска выплатили компенсацию в размере 5 тысяч рублей.

Данный дело включили в судебную практику, таким образом оно будет служить ориентиром для нижестоящих судов. Верховный суд подчеркнул, что право на курение нужно осуществлять таким образом, что исключить попадание табачного дыма или запаха табака за пределы своего помещения, чтобы не причинять неудобства соседям.

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