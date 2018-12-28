Роскачество посоветовало, как выбрать правильные мандарины

Большинство людей уже не представляют себе Новый год без мандаринов. Эти цитрусовые стали неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника. Запах мандаринов у многих ассоциируется с Новым годом. Мандарины — неотъемлемая часть Нового года у нас в стране.
Приятный аромат, яркий цвет и сочный вкус этих фруктов помогут создать праздничное новогоднее настроение.
Как сообщает сайт medpulse.ru, сотрудники Роскачества не нашли на прилавках российских магазинов мандаринов, которые можно было бы назвать вредными для здоровья.
Специалисты сделали вывод, что импортные фрукты не содержат повышенное количество нитратов и пестицидов.
В Роскачестве рассказали о том, на что нужно обратить внимание при покупке мандаринов.
Эксперты сообщают, что мандарины должны быть свежими, цельными и здоровыми. На фруктах не должно быть никаких повреждений.
Не стоит думать, что наличие зеленого хвостика говорит о свежести фруктов. По словам экспертов, это просто маркетинговый ход.
На самом деле наличие зеленого хвостика не говорит о свежести фрукта.
Если мандарины выглядят "пухлыми", то это означает, что фрукт или перезрел или залежался.
Не стоит покупать "абхазские" мандарины. Часто вместо них продаются клементины. У настоящих абхазских мандаринов матовая кожура, и они имеют невзрачный вид.
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