Россияне начнут платить за табачный дым

На сайте Верховного суда Российской федерации появилось объявление о штрафах, накладываемых на курящих россиян. Теперь жильцы многоквартирных домов будут платить соседям, если дым попал к ним в квартиру.

Каждый гражданин России имеет право на благоприятную окружающую среду, где нет табачного дыма и его воздействия на взрослых и детей. Учеными неоднократно подтверждалось, что пассивное курение, а именно процесс вдыхание табачного дыма, не менее губительно, чем употребление сигарет. Соответственно, курение не норма, а отступление от нее. Это означает, что за нанесенный вред физическому и эмоциональному состоянию человека курильщик должен будет заплатить.

В большинстве случаев россияне не выходят на улицу для того, чтобы выкурить сигарету. Многие курят прямо в квартире, другие пользуются окном, выходят на балкон или лестничную клетку. Но и в этих случаях курильщики будут платить за запах табака, если поступит соответствующая жалоба.

Первый случай с выплатой компенсации в пять тысяч рублей пострадавшему от табачного дыма произошел в Новосибирске. Судебные тяжбы сторон длились около двух лет, однако курильщика все же признали виновным в причинении морального вреда.

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