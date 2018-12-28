Детдомовцы попросили у Деда Мороза подарки от Gucci

В письмах пермских воспитанников детских домов Деду Морозу оказались дорогостоящие брендовые подарки. Об этом рассказала руководитель благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.

По словам женщины, она пришла в замешательство от писем воспитанников детских домов Прикамья. На первый взгляд послание Дедушке Морозу ничем не отличается от остальных, вот только средний чек запрашиваемого подарка от 23 тысяч рублей. Среди просьб малышей есть дорогостоящие музыкальные колонки, спортивная одежда Adidas, Nike, а также обувь от Gucci.

Общими силами своего фонда Елена планировала порадовать детей, оставшихся без родительской заботы, однако даже в полных семьях далеко не все малыши смогут получить такие подарки на Новый год. Руководителя фонда удивил тот факт, что детей из детского дома не так легко обрадовать за счет средств фонда.

Письма маленьких пермяков были опубликованы на сайте другого благотворительного фонда "Дедморозим". Сотрудники фонда таким детским просьбам не удивляются и не считают их слишком дорогими. По статистике среди 10 тысяч писем найдется 100 с подобными желаниями. Остальные дети не просят ничего дорогостоящего.

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