Страж-птицы: беспилотники начнут охоту за дронами над Москвой

В столице беспилотники начнут контролировать деятельность дронов, осуществляющих незаконную съемку или доставку груза. С данным заявлением выступил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

По словам чиновника, новые устройства борьбы с нарушителями общественного порядка и лицами, занимающимися незаконной деятельностью, будут следить за законом по воздуху. Комплект беспилотников скоро передадут в полицию города Москвы. С первыми образцами воздушных устройств в полиции уже ознакомлены. Миссия беспилотников заключается не только в наблюдении за дронами. Они также смогут помочь сотрудникам правоохранительных органов и в ситуациях, когда место происшествие осмотреть практически невозможно, а также при патрулировании улиц столицы.

Напомним, что Основным нормативным документом, регулирующим правила использования дронов на территории РФ является Воздушный Кодекс Российской Федерации. Согласно пункту 3.2 статьи 33 Воздушного Кодекса РФ государственной регистрации подлежат все беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов.

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