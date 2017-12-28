Президент России Владимир Путин не намерен посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее.
Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "пока таких планов нет".
Напомним, в сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчхане, которая состоится в феврале 2018 года.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что президент России Владимир Путин объявил, что спортсмены из России могут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Заявление прозвучало на праздновании юбилея завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.
"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал глава государства.
Президент признал, что Россия дала МОК повод для такого решения. Но комитет им нечестно воспользовался и задействовал принцип коллективной ответственности, которая не применяется ни в одной правовой системе.
"Большинство из обвинений основаны на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными", - подчеркнул Путин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что российским спортсменам необходимо ехать на Олимпиаду, даже пусть в нейтральном статусе.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.