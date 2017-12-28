СМИ: Путин не поедет на истерзанную Олимпиаду-2018

Президент России Владимир Путин не намерен посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

mil.ru

Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "пока таких планов нет".

Напомним, в сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчхане, которая состоится в феврале 2018 года.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что президент России Владимир Путин объявил, что спортсмены из России могут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Заявление прозвучало на праздновании юбилея завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал глава государства.

Президент признал, что Россия дала МОК повод для такого решения. Но комитет им нечестно воспользовался и задействовал принцип коллективной ответственности, которая не применяется ни в одной правовой системе.

"Большинство из обвинений основаны на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными", - подчеркнул Путин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что российским спортсменам необходимо ехать на Олимпиаду, даже пусть в нейтральном статусе.