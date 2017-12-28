Российские подростки все чаще чувствуют себя одинокими. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в ноябре 2017 года.
Результаты показали, что 42% детей чувствуют себя одинокими. При этом 26% респондентов хотели бы общаться с успешными и интересными людьми, которых бы пригласила школа, 15% опрошенных детей сообщили, что им не хватает общения со взрослыми, с которыми можно было бы обсудить свои проблемы.
Что характерно, 19% пожаловались на недостаток уважительного и объективного отношения со стороны учителей и сверстников.
Отмечается, что почти все дети используют соцсети более девяти раз в день. Для переписки с друзьями это делают 86% опрошенных, чтения постов и просмотра новостной ленты - 77%, прослушивания музыки - 73%, размещения фотографий - 29%.
Социализация в сети тоже не проходит гладко - 39% школьников используют анонимный профиль в соцсетях. Для большинства из них это возможность скрыть личную информацию от посторонних (32%), общаться с ограниченным кругом людей (15%), делиться информацией, которую не одобряет ближайшее окружение (15%) и переписываться с незнакомыми людьми (10%).
"Правда.Ру" ранее писала о том, что социальными сетями пользуются 60% россиян. Такие данные получил "Левада-центр" в результате всероссийского опроса в декабре 2016 года. По сравнению с исследованиями пятилетней давности число пользователей соцсетей выросло на 20 процентов.
Респонденты чаще всего говорили, что общаются "ВКонтакте" (40%), "Одноклассниках" (34%), Facebook (9%), "Моем Мире" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднились с ответом.
Причем у каждой социальной сети есть свой "портрет пользователя". Для "Вконтакте" это молодые люди - школьники и студенты. В этой соцсети сидит 80 процентов молодежи. Одноклассники наиболее популярны среди женщин среднего возраста. А вот Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим бэкграундом, занимающие руководящие должности и имеющие высокие доходы и образовательный уровень, передают Известия.
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