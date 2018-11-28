Путин ввел новый налог для работающих россиян

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект о введении с 1 января следующего года экспериментального налога для самозанятых россиян.
К таковым, отметим, относятся те российские граждане, кто не трудится в государственных учреждениях или не связаны официальными обязательствами с частными предпринимателями. Это, отметим, например, няни, репетиторы или домработницы. То есть россияне, что, грубо говоря, работают сами на себя.
Примечательно, что эксперимент, одобренный российским президентом Владимиром Путиным, довольно продолжительный и закончится аж через десять лет, в 2028 году. Заработает новый налоговый режим, что любопытно, не везде, а лишь в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Отмечается, что если практика будет успешной, то распространят закон по всей стране.
Любопытно, что, по оценкам правительства Российской Федерации, в стране порядка нескольких десятков миллионов самозанятых граждан. Предполагается, что новый налог поможет вывести их из тени и дополнительно простимулировать государственный бюджет.
Ранее "Правда.Ру" уже писала подробно о новом налоге с работающих российских граждан, а также о том, к чему он может привести.
Фото: kremlin. ru
Читайте также:
Штрафы для самозанятых и фрилансеров: Будут…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.