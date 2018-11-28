Путин ввел новый налог для работающих россиян

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект о введении с 1 января следующего года экспериментального налога для самозанятых россиян.

К таковым, отметим, относятся те российские граждане, кто не трудится в государственных учреждениях или не связаны официальными обязательствами с частными предпринимателями. Это, отметим, например, няни, репетиторы или домработницы. То есть россияне, что, грубо говоря, работают сами на себя.

Примечательно, что эксперимент, одобренный российским президентом Владимиром Путиным, довольно продолжительный и закончится аж через десять лет, в 2028 году. Заработает новый налоговый режим, что любопытно, не везде, а лишь в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Отмечается, что если практика будет успешной, то распространят закон по всей стране.

Любопытно, что, по оценкам правительства Российской Федерации, в стране порядка нескольких десятков миллионов самозанятых граждан. Предполагается, что новый налог поможет вывести их из тени и дополнительно простимулировать государственный бюджет.

Ранее "Правда.Ру" уже писала подробно о новом налоге с работающих российских граждан, а также о том, к чему он может привести.

Фото: kremlin. ru

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