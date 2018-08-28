"Спасибо, майор Дуров!": Telegram будет сдавать подозреваемых ФСБ

Правила конфиденциальности обновил Telegram, добавилась возможность раскрывать сведения о пользователях, которых подозревают в терроризме.

Информация появилась в пункте 8.3. раздела Law Enforcement Authorities ("Органы правопорядка"). В том случае, если Telegram получит судебное распоряжение, согласно которому человек будет подозреваться терроризме, то спецслужбам будет выдан IP-адрес и номер телефона, сообщает TJournal. ru.

До сих пор прецедентов не было, в противном случае информация появилась бы в советующем отчете. Telegram не будет отдавать властям ключи шифрования, как этого желала ФСБ. На эту уступку мессенджер пошел, чтобы соответствовать обновившемуся закону ЕС о персональных данных.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант", — отметил Павел Чиков, адвокат мессенджера.

Тем временем ФСБ прокомментировала ситуацию: "Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии. Есть определенные требования, которые установлены законом и подзаконными актами и которые требуется исполнять, предоставляя ФСБ как уполномоченному органу определенные данные. В каком это порядке делается — тоже установлено… Если ФСБ устоит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера".

Напомним, год назад Роскомнадзор внес мессенджер в реестр организаторов распространителей информации. Позднее ФСБ запросила у Telegram ключи для расшифровки сообщений. По озвучиваемой версии они нужны, чтобы прочитать переписку обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге. Telegram не выполнил требования и был оштрафован на 800 000 рублей, а позднее заблокирован.

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