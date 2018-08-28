Где провести бархатный сезон? Советы эксперта

Во многих регионах России создается и создана инфраструктура для того, чтобы комфортно и бюджетно отдохнуть. Таково мнение заведующего кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ, заместителя председателя комиссии Российского географического общества по развитию туризма Виктора Кружалина. Специально для "Правды.Ру" он рассказал, где можно хорошо и недорого отдохнуть осенью.

"Туризм завоевал свое место под солнцем в России, в каждом регионе он в той или иной степени развивается. Я не могу назвать ни одной территориальной единицы, где бы в этом отношении что-то не делалось представителями как бизнеса, так и административных органов, — подчеркнул эксперт "Правды.Ру". — И если говорить о бюджетности, то, конечно же, отдыхать надо в тех местах, которые недалеко от места проживания".

Виктор Кружалин пояснил в интервью "Правде.Ру": если у человека есть финансовая возможность, то лучше побывать в тех местах, которые в этом году пользуются наибольшей популярностью. Во-первых, в Крыму. Собеседник "Правды.Ру" рассказал, что этот регион стал еще привлекательнее в связи с новым аэропортом и Крымским мостом.

Эксперт "Правды.Ру" вспомнил также о путешествиях по Золотому кольцу. В нем появляются "новые звенья" — это небольшие города, которые выполняют требования министерства и которые включают в программу. Все они, убежден Виктор Кружалин, интересны для туристов.

Также эксперт "Правды.Ру" отметил Карелию и Мурманскую область. В этих регионах делается много интересных проектов, как и на всем севере России в последние годы. Этой территории есть чем удивить приезжих: там лучше сохранилась природа.

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