Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе

Президент России обозначит собственную позицию по пенсионной реформе 29 августа, в среду. Об этом лидер государства Владимир Путин заявил лично.

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", — цитируют РИА Новости слова президента.

В каком формате это будет сделано рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это будет телеобращение.

Стоит отметить, что ранее на совещании в Омске, посвященном социально-экономическим вопросам, Путин подчеркнул, решение по поводу повышения возраста выхода на пенсию должно быть справедливым. Причина в том, что реформа касается миллионов граждан РФ. Тогда же президент пообещал в обозримом будущем озвучить свое мнение.

"Правда.Ру" уже писала, что правительством было внесено следующее предложение в Государственную Думу: мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины — в 63. Изменения обойдут стороной тех, кто уже "заработал" право на досрочную пенсию: специалисты, чей труд связан с вредными и опасными работами, спасатели, представители летных составов гражданской авиации, работающие с осужденными, некоторые групп водителей, многодетные матери, инвалиды детства и опекуны, а также педагоги, медики и работники культуры.

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