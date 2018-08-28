Россиян будут штрафовать на 2000 за каждый запуск дрона

В России предлагают штрафовать за полеты беспилотников, которые не зарегистрированы. Планируется, что такое деяние будет караться 1 000 — 2 000 рублей. Также в 10 раз увеличится штраф за нарушение правил использования воздушного пространства. Так, когда незарегистрированный дрон прилетит туда, где ему быть нельзя, хозяину надо будет ждать штраф 20 000 — 50 000 рублей.
Кроме того, предполагается ввести новый термин "внешний пилот". Так будут именовать человека, управляющего чем-то в небе и при этом находящегося на земле.
Участник правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, в стране резко выросло количество нарушений владельцев беспилотников. Эксперта цитирует "РГ". Специалист подтвердил свои заявления цифрами: за 24 месяца происшествия с участием дронов увеличились в 12,5 раз. Это позволяет проследить тенденцию.
Напомним, не так давно в Воздушный кодекс внесли поправки, согласно им, необходимо регистрировать аппараты тяжелее четверти килограмма. Кроме того, даже регистрация не даст права на запуск. Для него необходимо разрешение.
Эксперты объяснили, все это делается во благо людей. Ведь беспилотниками начал "увлекаться" криминал, доставляя таким образом в колонии запрещенный товар.
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