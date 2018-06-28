"Там под фартуком нечто!": снят эпический досмотр иностранного фаната

Забавный инцидент случился в преддверии одного из матчей Чемпионата мира по футболу. Добродушные мексиканские болельщики подготовили шутку для российских стражей порядка. Видео выложили на Youtube.
Перед игрой, как и полагается, сотрудники полиции проводили досмотр пришедших на игру гостей. Один из них заявился на игру в фартуке. Все фанаты любят одеться как-то необычно, поэтому детали костюма полицейский поначалу значения не придал. Зато внимательно отнесся к проверке молодого человека на наличие оружия.
Происходящее снимали на видео друзья мексиканца. На кадрах видно, что в процессе обыска фанат не может сдержать улыбки. Уже в следующие секунды становится понятно почему. В один момент болельщик поднимает свой фартук и демонстрирует пришитый к нему плюшевый мужской половой орган.
Чем обернулась такая выходка для иностранца? К счастью, всего лишь улыбками. Веселого мексиканца не арестовали. Стражи порядка посмеялись вместе с юмористами и отпустили их на игру.
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