СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу - это многонациональный праздник. Однако не все являются сторонниками такого торжества. Часть общественности считает, международная "дружба" выходит за рамки дозволенного, а конкретно люди выступают против интимных отношений между русскими девушками и иностранцами. В полемику по этому вопросу вступили как представители власти и СМИ, так и рядовые граждане. Подборку мнений составила интернет-газета "Znak".

Фото: ru.fifa.com

Первой стала Татьяна Плетнева, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она предостерегла россиянок от возможных последствий жарких встреч с иностранцами. Политик переживает, что после ЧМ появится большое количество матерей-одиночек, как было после Олимпиады-80.

Однако Кремль выступил с позицией, что женщины сами решат, с кем им вступать в отношения. Но на этом дискуссия не закончились. Целые информационные баталии развернулись на полосах федеральных СМИ.

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru, заявил, что русские девушки могут заниматься сексом с любым человеком, который покажется им привлекательным. Однако напомнил о важности контрацепции, потому что "рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей".

Журналист определил разницу между иностранцами и русскими мужчинами. По его мнению, приезжие следят за своей внешностью и в зрелом возрасте, они дольше остаются в форме. В Европе красивых женщин не так много, поэтому за них идет настоящая борьба.

"Для иноземцев чуть менее привычно обращение с женщиной, как с предметом, который прилагается к тебе по умолчанию", - заключил Дудь.

Арина Холина из "Сноба" объясняет повышенный интерес девушек к иностранцам тем, что от них они могут получить "бешеный порыв страсти". Мужчины в России то "наглые и патриархальные, то печальные и заторможенные". Чемпионат мира, по мнению журналистки, стал поводом для небольшой сексуальной революции в России.

"Хорошая новость в том, что русским девушкам явно очень нравится секс. Просто не с высокомерными занудами, которые по большей части мастурбируют на собственную крутость. И мужчинам придется теперь постараться, чтобы девушки их захотели. Они теперь знают, с кем девушки будут их сравнивать", - заявляет Холина.

Совсем категорично по этому вопросу высказался автор "Московского комсомольца" Антон Беседин. Его отношение к происходящему понятно еще из заголовка "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну".

"Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень россиянки ведут себя, как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью. Самое безобидное - то, как бразильский болельщик снимает девицу в клубе Ростова за пять минут: она трется об него - остальное прилагается.

Или польские болельщики доставляют оральные радости русской девице, которая возлежит на скамейке в центре города, под крики прохожих „фу, мерзость!" или, наоборот, смех", - приводит пикантные факты Беседин.

Причины такого безнравственного поведения журналист видит в том, что общество, которое хоть и твердит о том, что Запад загнивает, при этом очень хочет быть на него похожим. Именно поэтому девушки готовы "раздвинуть ноги, лишь услышав иностранную речь".

Однако не вся вина лежит только на женщинах, считает журналист. Девушки ведут себя таким образом и из-за деградации российских мужчин. Их автор называет слабыми и безответственными. Обвинил Беседин в распущенности россиянок и "Дом-2" и "политическую проституцию".

Ранее "Правда.Ру" писала, иностранцы хотят "понять загадочную русскую душу", знакомясь с привлекательными россиянками. Те, в свою очередь, желают просто завести курортный роман, хотя кто-то из девушек решительно заявляет, что общается с приезжими, чтобы разрушить стереотипы о России.