Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018

Общество

Чемпионат мира по футболу - это многонациональный праздник. Однако не все являются сторонниками такого торжества. Часть общественности считает, международная "дружба" выходит за рамки дозволенного, а конкретно люди выступают против интимных отношений между русскими девушками и иностранцами. В полемику по этому вопросу вступили как представители власти и СМИ, так и рядовые граждане. Подборку мнений составила интернет-газета "Znak". 

СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018. 388789.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Первой стала Татьяна Плетнева, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она предостерегла россиянок от возможных последствий жарких встреч с иностранцами. Политик переживает, что после ЧМ появится большое количество матерей-одиночек, как было после Олимпиады-80.

Однако Кремль выступил с позицией, что женщины сами решат, с кем им вступать в отношения. Но на этом дискуссия не закончились. Целые информационные баталии развернулись на полосах федеральных СМИ.

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru, заявил, что русские девушки могут заниматься сексом с любым человеком, который покажется им привлекательным. Однако напомнил о важности контрацепции, потому что "рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей". 

Журналист определил разницу между иностранцами и русскими мужчинами. По его мнению, приезжие следят за своей внешностью и в зрелом возрасте, они дольше остаются в форме. В Европе красивых женщин не так много, поэтому за них идет настоящая борьба.

"Для иноземцев чуть менее привычно обращение с женщиной, как с предметом, который прилагается к тебе по умолчанию", - заключил Дудь. 

Арина Холина из "Сноба" объясняет повышенный интерес девушек к иностранцам тем, что от них они могут получить "бешеный порыв страсти". Мужчины в России то "наглые и патриархальные, то печальные и заторможенные". Чемпионат мира, по мнению журналистки, стал поводом для небольшой сексуальной революции в России.

"Хорошая новость в том, что русским девушкам явно очень нравится секс. Просто не с высокомерными занудами, которые по большей части мастурбируют на собственную крутость. И мужчинам придется теперь постараться, чтобы девушки их захотели. Они теперь знают, с кем девушки будут их сравнивать", - заявляет Холина.

Совсем категорично по этому вопросу высказался автор "Московского комсомольца" Антон Беседин. Его отношение к происходящему понятно еще из заголовка "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". 

"Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень россиянки ведут себя, как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью. Самое безобидное - то, как бразильский болельщик снимает девицу в клубе Ростова за пять минут: она трется об него - остальное прилагается.

Или польские болельщики доставляют оральные радости русской девице, которая возлежит на скамейке в центре города, под крики прохожих „фу, мерзость!" или, наоборот, смех", - приводит пикантные факты Беседин. 

Причины такого безнравственного поведения журналист видит в том, что общество, которое хоть и твердит о том, что Запад загнивает, при этом очень хочет быть на него похожим. Именно поэтому девушки готовы "раздвинуть ноги, лишь услышав иностранную речь". 

Однако не вся вина лежит только на женщинах, считает журналист. Девушки ведут себя таким образом и из-за деградации российских мужчин. Их автор называет слабыми и безответственными. Обвинил Беседин в распущенности россиянок и "Дом-2" и "политическую проституцию". 

Ранее "Правда.Ру" писала, иностранцы хотят "понять загадочную русскую душу", знакомясь с привлекательными россиянками. Те, в свою очередь, желают просто завести курортный роман, хотя кто-то из девушек решительно заявляет, что общается с приезжими, чтобы разрушить стереотипы о России.

Почему россияне не хотят детям своей судьбы Почему россияне не хотят детям своей судьбы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Чм 2018 Россия иностранцы Чемпионат мира отношения с иностранцами
Обсудить
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Анатолий Вассерман: США свои долги всем прощают
Аналитика
Не кочегары мы, не плотники - а жаль
Точка зрения
Режиссеры оболгали поэта Окуджаву
Читательский топ
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Новости Все >
Visa раскрыла гостей-транжир на ЧМ-2018
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
СМИ: главе карельского "Мемориала" грозит 20 лет за насилие
Проверь себя: ученые рассчитали, кто умрет до пенсии
Врачи вычислили, сколько пьянок в год выдержит организм
Номер мобильного могут приравнять к паспорту
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Дарья Касьянова Времена меняются, чебуреки остаются  Дарья Касьянова Руслан Веснянко У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Руслан Веснянко Соломон Соловьев Илон Маск станет Нобелевским лауреатом Соломон Соловьев
Комментарии
Импотентом можно стать и от еды - ученые
"Эффективная губерния": нижегородские школьники перешли на ноутбуки
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Немецкие СМИ "приговорили и похоронили" свою сборную
Номер мобильного могут приравнять к паспорту
Ученые уверены - Россию ждет климатическая катастрофа
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Спасет ли Путин россиян от смерти до пенсии?
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Украина нашла способ заставить Россию ее уважать
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Испанцы рассказали, чем их шокирует будущий матч с Россией
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"

США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?

У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался