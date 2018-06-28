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Источник Правда.Ру

СМИ: главе карельского "Мемориала" грозит 20 лет за насилие

Общество

В карельском управлении следственного комитета возбудили в отношении руководителя "Мемориала" Юрия Дмитриева дело о насильственных действиях сексуального характера.

СМИ: главе карельского
Фото: facebook.com/ Дело Дмитриева

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранителей региона, 27 июня Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками. По данным издания Ведомости, официальные обвинения ему пока не предъявлены. Речь идет об ответственности по ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Напомним, ранее Дмитриев обвинялся в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, но был оправдан.

Его признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного в СИЗО времени Дмитриев был освобожден.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Он является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения "Сандармох", "Красный Бор", мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.

 "Правда.Ру" ранее сообщала, что в первый раз правозащитнику предъявлено  обвинение по ч. 2 статьи "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"Дмитриев обвиняется в фотосъемке не достигшей 14-летнего возраста приемной дочери 2005 года рождения в целях изготовления порнографических материалов в период с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года на территории города Петрозаводска", - отметил судья.

Год назад в зале суда он заявил, что с предъявленным обвинением  не согласен и вину свою не признает, так как "никаких противозаконных действий в отношении ребенка не совершал".

 

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Темы мемориал юрий дмитриев
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