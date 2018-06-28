Проверь себя: ученые рассчитали, кто умрет до пенсии

Сколько людей сможет достичь новых отметок пенсионного возраста, которое устанавливает правительство, выяснили исследователи Института демографии Высшей школы экономики. Об этом сообщает "РБК". Как оказалось, шансы дожить до пенсии у людей снизились.
Прежде всего, это явление будет наблюдаться в переходном периоде. Первыми в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожить до этого времени у населения не так уж мала, она составляет 82,6%. Однако получается, что 17,4 % мужчин умрут раньше.
У женщин ситуация более благоприятная. Шансы достичь 63 лет у представительниц прекрасного пола составляют около 93%.
Существующая пенсионная отметка в 60 лет наиболее подходит для мужчин 1959-1963 годов рождения. До этого возраста они смогут дожить с вероятностью 92-98%, отмечают представители Института демографии.
Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионная реформа, которая может начаться уже в следующем году, переносит возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65 (это поэтапно должно произойти к 2028 году), а для женщин - с 55 до 63 лет (ожидается к 2034 году). При этом россиянам было обещано, что средняя пенсия в 2019 году будет доведена до обещанных
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?