Номер мобильного могут приравнять к паспорту

Законопроект, по которому можно было бы использовать номер телефона, как удостоверение личности, рассматривают в Правительстве. Представители рабочей группы по регулированию цифровой экономики плотно занимаются этим вопросом и являются авторами инициативы. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Вариантов удостоверения личности предлагается девять. В этот список также входят электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные и номер мобильного телефона.
Поправки внесут в законы "О связи", "Об информации", "Об основах здоровья граждан". С помощью номера телефона россиянам будут оказывать услуги дистанционно по такому же принципу, как банки используют биометрические данные для обслуживания своих клиентов.
Операторы связи идею законопроекта поддержали, однако некоторые считают, что он нуждается в доработке, пишут "Известия".
Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что самозанятых хотят привлечь регистрацией по СМС и низким налогом. Федеральная налоговая служба предложила разработать приложение, при помощи которого граждане смогут зарегистрироваться в ФНС и перечислять налог государству. Министерство финансов предлагает назначить налоговую ставку для таких работников 3%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?