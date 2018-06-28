Номер мобильного могут приравнять к паспорту

Законопроект, по которому можно было бы использовать номер телефона, как удостоверение личности, рассматривают в Правительстве. Представители рабочей группы по регулированию цифровой экономики плотно занимаются этим вопросом и являются авторами инициативы. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Вариантов удостоверения личности предлагается девять. В этот список также входят электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные и номер мобильного телефона.

Поправки внесут в законы "О связи", "Об информации", "Об основах здоровья граждан". С помощью номера телефона россиянам будут оказывать услуги дистанционно по такому же принципу, как банки используют биометрические данные для обслуживания своих клиентов.

Операторы связи идею законопроекта поддержали, однако некоторые считают, что он нуждается в доработке, пишут "Известия".

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что самозанятых хотят привлечь регистрацией по СМС и низким налогом. Федеральная налоговая служба предложила разработать приложение, при помощи которого граждане смогут зарегистрироваться в ФНС и перечислять налог государству. Министерство финансов предлагает назначить налоговую ставку для таких работников 3%.