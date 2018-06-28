Испанцы рассказали, чем их шокирует будущий матч с Россией

Желающие посетить матч между Россией и Испанией, который состоится уже в это воскресенье, столкнулись с крупной проблемой. Самый дешевый билет на игру стоит не меньше 1 тысячи долларов.

Многие испанцы не могут позволить себе такую покупку, поэтому на матче с Россией их будет меньше, чем на первой игре их команды с Португалией, которая прошла в Сочи.

"Мы получаем после матча с Марокко много звонков. Много кто интересуется. Но самый дешевый билет, который мы можем найти сейчас, стоит 1,1 тысячи долларов. И за такие деньги никто не едет. Это же только билет на матч, а надо еще купить билет на самолет и оплатить проживание. Мне говорят, что если бы вся поездка стоила тысячу евро, то сразу поехали, но такую дорогую поездку почти никто не может себе позволить", - рассказала агентству "РИА Новости" Марлен Родригес, директор Visit Russia Испании, Португалии и Латинской Америки.

По общему количеству болельщиков в России испанцы не вошли в первую десятку. Но в это воскресенье их будет совсем немного, прогнозируют эксперты. Однако это не значит, что гости не хотят поддержать свою сборную. Если команда пройдет в 1/4, то болельщики не упустят возможность присутствовать на этом матче. На полуфинале и финале фанаты тем более захотят поболеть за своих футболистов. В этом случае, скорее всего, будут организованы чартерные рейсы, считает Родригес.

Ранее "Правда.Ру" писала, Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В "Лужниках" состоятся, в том числе, первый и последний матчи турнира.