Ученые уверены - Россию ждет климатическая катастрофа

Норвежские ученые убеждены, что стремительное изменение климата в северной части Баренцева моря скажется на экосистеме региона. Об этом пишет издание Natural Climate Change.
В Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал арктическую зону пресной холодной водой, она неизбежно отступает. Истощение запасов пресной воды, в свою очередь, привело к тому, что в Арктике возникло "горячее пятно", которое пагубно скажется на экосистеме Баренцева моря.
17 апреля стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) готов оказать помощь жителям Эвенкии и Таймыра в том, чтобы приспособиться к изменению климата на севере Красноярского края. Ученые предполагают, что из-за изменений климата древний уклад северян, включая рыбалку, оленеводство и собирательство, может в будущем исчезнуть. По прогнозам специалистов WWF, на Таймыре уже через десятилетие около трети арктических экосистем безвозвратно изменятся.
Историки уже не первое десятилетие обсуждают гибель цивилизаций прошлого, в том числе в результате катастрофического изменения экологических условий. Новые методы и технологии способны пролить свет на произошедшие тысячи лет назад климатические изменения, позволяя с другой перспективы взглянуть на то, как ушедшие цивилизации пытались противодействовать вызову времени и постоянно изменяющимся условиям существования.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в свое время справилась с изменениями климата Индская или Хараппская цивилизация, между прочим — одна из древних цивилизаций человечества наряду с древнеегипетской и шумерской. Исчезла она в XVIII-XVII века до нашей эры, предположительно из-за ухудшения природных условий. Подробнее — в статье.
Читайте также:
Как выживали древние культуры при смене климата
Тепло и сыро — жди Чингисхана!
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?