Ученые уверены - Россию ждет климатическая катастрофа

Норвежские ученые убеждены, что стремительное изменение климата в северной части Баренцева моря скажется на экосистеме региона. Об этом пишет издание Natural Climate Change.

В Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал арктическую зону пресной холодной водой, она неизбежно отступает. Истощение запасов пресной воды, в свою очередь, привело к тому, что в Арктике возникло "горячее пятно", которое пагубно скажется на экосистеме Баренцева моря.

17 апреля стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) готов оказать помощь жителям Эвенкии и Таймыра в том, чтобы приспособиться к изменению климата на севере Красноярского края. Ученые предполагают, что из-за изменений климата древний уклад северян, включая рыбалку, оленеводство и собирательство, может в будущем исчезнуть. По прогнозам специалистов WWF, на Таймыре уже через десятилетие около трети арктических экосистем безвозвратно изменятся.

Историки уже не первое десятилетие обсуждают гибель цивилизаций прошлого, в том числе в результате катастрофического изменения экологических условий. Новые методы и технологии способны пролить свет на произошедшие тысячи лет назад климатические изменения, позволяя с другой перспективы взглянуть на то, как ушедшие цивилизации пытались противодействовать вызову времени и постоянно изменяющимся условиям существования.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в свое время справилась с изменениями климата Индская или Хараппская цивилизация, между прочим — одна из древних цивилизаций человечества наряду с древнеегипетской и шумерской. Исчезла она в XVIII-XVII века до нашей эры, предположительно из-за ухудшения природных условий. Подробнее — в статье.

Читайте также:

Как выживали древние культуры при смене климата

Тепло и сыро — жди Чингисхана!