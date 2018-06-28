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Источник Правда.Ру

Россиянам разрешат получать наследство капризных покойников

Общество

Заставить будущих наследников плясать под свою дудку? Что может быть заманчивее для многих. Именно такую возможность получат россияне, если соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ будут приняты. Их доработал ко второму чтению думский комитет по госстроительству и законодательству. Государственная дума рассмотрит документ уже на следующей неделе.

Россиянам разрешат получать наследство капризных покойников. 388765.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Граждане получат возможность еще при жизни определить условия, которые после их смерти придется выполнить наследникам для получения имущества. Среди них может быть уход за детьми или животными, а также что угодно еще. Все зависит от глубины фантазии будущего наследодателя.

Автор идеи поправок — глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников. Свой проект он внес в Госдуму еще в апреле текущего года, решив, что в России в этом вопросе может быть полезным перенять международный опыт и разрешить супругам составлять совместные завещания, ввести практику наследственных договоров, которые будут заключаться с потенциальными получателями имущества еще при жизни гражданина, решающего судьбу своего имущества. По его мнению, нововведение поможет снизить число случаев, когда завещания оспариваются и из-за них возникают внутрисемейные конфликты.

При этом можно будет заключить несколько разных договоров на разное имущество — например, с больницами, музеями или благотворительными фондами.

Получателями наследства смогут выступать не только граждане и компании, но и муниципалитеты. В договоре разрешат указывать обязательные условия, которые придется выполнить после смерти человека для получения имущества, доли в бизнесе или денег. Так, если говорить о разделе бизнеса, можно обязать того из них, кому достанется дело после смерти партнера, выплачивать детям наследодателя определенную сумму в течение оговоренного срока.

Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус. Если же договор не выполняется, документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят по наследникам согласно очередности, предусмотренной законом.

Такой договор должны подписать все его участники и исполнители. Наследодатель в любой момент может отозвать документ, но в таком случае он должен возместить возникшие из-за этого убытки. При доработке поправок ко второму чтению депутаты разрешили и другим сторонам договора отказываться от его выполнения в случаях, предусмотренных в соглашении, а также не получать само наследство.

Что касается совместных завещаний супругов, они будут действовать как в случае их одновременной смерти, так и в ситуациях, когда один супруг переживет другого. Причем речь идет не только о совместной собственности, но и о личном имуществе мужа и жены. Это, по мнению Крашенинникова, даст гарантию, что оставшийся в живых супруг не лишится жилья, а дети и внуки получат жилплощадь только после его смерти.

Завещание признают недействительным в случае развода или аннулирования брака. При этом наследодатели вправе написать новое завещание или отменить совместное в любое время, в том числе после смерти мужа или жены. Если новый документ появился при жизни второго супруга, последнего обязательно известят об этом. И это, действительно, хорошая новость, поскольку на сегодняшний день факт составления завещания или его отмены является тайной, и после смерти мужа или жены, оставшегося в живых супруга может ждать неприятный сюрприз.

Ранее "Правда.Ру" писала подробно о том, каково отношение россиян к составлению завещаний на сегодняшний день, какова процедура его составления, какие вокруг историй наследования есть подводные камни. Экспертом выступил нотариус города Москвы доктор юридических наук Василий Ралько.

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Темы юрист госдума адвокат завещание наследство Павел Крашенинников
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