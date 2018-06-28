Россиянам разрешат получать наследство капризных покойников

Заставить будущих наследников плясать под свою дудку? Что может быть заманчивее для многих. Именно такую возможность получат россияне, если соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ будут приняты. Их доработал ко второму чтению думский комитет по госстроительству и законодательству. Государственная дума рассмотрит документ уже на следующей неделе.
Граждане получат возможность еще при жизни определить условия, которые после их смерти придется выполнить наследникам для получения имущества. Среди них может быть уход за детьми или животными, а также что угодно еще. Все зависит от глубины фантазии будущего наследодателя.
Автор идеи поправок — глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников. Свой проект он внес в Госдуму еще в апреле текущего года, решив, что в России в этом вопросе может быть полезным перенять международный опыт и разрешить супругам составлять совместные завещания, ввести практику наследственных договоров, которые будут заключаться с потенциальными получателями имущества еще при жизни гражданина, решающего судьбу своего имущества. По его мнению, нововведение поможет снизить число случаев, когда завещания оспариваются и из-за них возникают внутрисемейные конфликты.
При этом можно будет заключить несколько разных договоров на разное имущество — например, с больницами, музеями или благотворительными фондами.
Получателями наследства смогут выступать не только граждане и компании, но и муниципалитеты. В договоре разрешат указывать обязательные условия, которые придется выполнить после смерти человека для получения имущества, доли в бизнесе или денег. Так, если говорить о разделе бизнеса, можно обязать того из них, кому достанется дело после смерти партнера, выплачивать детям наследодателя определенную сумму в течение оговоренного срока.
Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус. Если же договор не выполняется, документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят по наследникам согласно очередности, предусмотренной законом.
Такой договор должны подписать все его участники и исполнители. Наследодатель в любой момент может отозвать документ, но в таком случае он должен возместить возникшие из-за этого убытки. При доработке поправок ко второму чтению депутаты разрешили и другим сторонам договора отказываться от его выполнения в случаях, предусмотренных в соглашении, а также не получать само наследство.
Что касается совместных завещаний супругов, они будут действовать как в случае их одновременной смерти, так и в ситуациях, когда один супруг переживет другого. Причем речь идет не только о совместной собственности, но и о личном имуществе мужа и жены. Это, по мнению Крашенинникова, даст гарантию, что оставшийся в живых супруг не лишится жилья, а дети и внуки получат жилплощадь только после его смерти.
Завещание признают недействительным в случае развода или аннулирования брака. При этом наследодатели вправе написать новое завещание или отменить совместное в любое время, в том числе после смерти мужа или жены. Если новый документ появился при жизни второго супруга, последнего обязательно известят об этом. И это, действительно, хорошая новость, поскольку на сегодняшний день факт составления завещания или его отмены является тайной, и после смерти мужа или жены, оставшегося в живых супруга может ждать неприятный сюрприз.
Ранее "Правда.Ру" писала подробно о том, каково отношение россиян к составлению завещаний на сегодняшний день, какова процедура его составления, какие вокруг историй наследования есть подводные камни. Экспертом выступил нотариус города Москвы доктор юридических наук Василий Ралько.
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