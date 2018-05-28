Названы ошибки, которых почти невозможно избежать

Не ошибаются, как известно, те, кто ничего не делает. А вот ошибаются часто как раз люди деятельные, да к тому же не обделенные интеллектом. Об этом пишет издание Planet Today. Оно рассказывает о нескольких самых распространенных подобных ошибках, которые выделили исследователи из американского Института Лазаря.
Одна из них — всегда говорить людям "да" в ответ на их просьбы, причем даже в тех случаях, когда выполнение чьего-то запроса ущемляет самого человека. Причина такого поведения - подсознательное желание прослыть хорошим для всех. По мнению же ученых, ответа "да" заслуживают лишь близкие люди, и то — в случае, когда помощь им не затмевает собственные интересы.
Вторая ошибка — боязнь отказать "просящим", в основе которой лежит, прежде всего, страх вкупе с чувством вины.
Третьим заблуждением специалисты называют нежелание человека выйти из зоны комфорта, изменить привычную модель поведения. Таким образом происходит своеобразная "атрофия" умственных мышц и мозг теряет тонус.
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