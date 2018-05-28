Как россиянам повысят пенсионный возраст в 2019 году

На прошедшем в городе на Неве ПМЭФ-2018 вновь зазвучала тема проведения реформы пенсионной системы.
Ее подняла вице-премьера Татьяна Голикова. По ее словам, реформирование системы растянется во времени, некоторые решения будут приняты в 2019 году, но основные вопросы будут обсуждаться позднее. Она уточнила, что речь идет не только об изменении возраста выхода на пенсию, но и размерах выплат пенсионерам.
Между тем, по предсказаниям экспертов, как раз вопрос о повышении пенсионного возраста будет решаться в первую очередь. Ожидается, что законопроект примут в ближайшее время. Однако подтверждений этой информации пока нет.
Что касается сути проекта, вероятно, в его основу лягут рекомендации Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. В них мужской выход на пенсию смещается до 65 лет, против нынешних 60, а женский — до 60, соответственно, против нынешних 55.
Однако есть данные, что такая реформа может привести вспышкам недовольства у населения. В частности, об этом говорит глава Института актуальной экономики Никита Исаев.
Как ранее писала "Правда.Ру", из того, что уже известно относительно грядущей реформы, накопительной пенсионной системы, к которой мы привыкли за долгие годы, больше в России не будет. Это подтвердил министр финансов Антон Силуанов.
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