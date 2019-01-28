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Как Евгений Шабаев обвел вокруг пальца агентство Reuters

Общество

Информагентство Reuters позволило обвести себя вокруг пальца мошеннику средней руки. Приняв за истину выдумки странноватого мошенника Евгения Шабаева, они опубликовали скандальный фейк о якобы прибывших в Венесуэлу для охраны президента Мадуро бойцах ЧВК. Не зная особенностей личности своего информатора, журналисты не подумали проверить сообщенные им сведения.

Как Евгений Шабаев обвел вокруг пальца агентство Reuters. 397947.jpeg

Однако сотрудники ФАН провели собственное расследование и выяснили, что вся публично рассказанная биография Евгения Шабаева не соответствует действительности. Человек, по сути, всю сознательную жизнь занимается теми или иными махинациями с целью наживы.

Впервые на него обратили пристальное внимание в прессе в связи со скандальным форумом "ЧВК. Гибель армии". На организованное мероприятие Евгений нанял посетителей за деньги. Заявленную тематику никто и не думал освещать. А кончилось все каким-то мутным заявлением в международный уголовный суд от имени якобы ветеранов чеченских кампаний и войны в Донбассе.

Представляясь участником боевых действий, Шабаев не то что на войне в Чечне не был, но даже в армии никогда не служил. А ведь рассказов о полученных "сквозных ранениях" в живот и шею в ходе боевой операции в Буйнакске было немало. Согласно проверенным источникам журналистов ФАН, а также документам, которые составлял сам пройдоха, в годы второй чеченской кампании Евгений трудился в должности педагога в Центре детского и юношеского туризма города Белорецка.

Как Евгений Шабаев обвел вокруг пальца агентство Reuters. 397948.jpeg

Вокруг своей фальшивой "военной карьеры" Шабаев навернул столько лжи, что ее пришлось поддерживать дополнительными "аргументами". Вот почему он накупил в интернет-магазинах множество медалей и носил с военной формой. Право на одну из них он даже пытался подтверждать с помощью фальшивого же документа, когда захотел продать. Удивительно ли, что желающих приобрести поддельную медаль "За возвращение Крыма" за 70 тысяч рублей не нашлось?

Не ясно лишь одно: как на измышления подобного афериста могли попасться журналисты уважаемого издания.

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Темы СМИ ЧВК Reuters фейк военные агентства журналистика Евгений Шабаев
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