Как Евгений Шабаев обвел вокруг пальца агентство Reuters

Информагентство Reuters позволило обвести себя вокруг пальца мошеннику средней руки. Приняв за истину выдумки странноватого мошенника Евгения Шабаева, они опубликовали скандальный фейк о якобы прибывших в Венесуэлу для охраны президента Мадуро бойцах ЧВК. Не зная особенностей личности своего информатора, журналисты не подумали проверить сообщенные им сведения.

Однако сотрудники ФАН провели собственное расследование и выяснили, что вся публично рассказанная биография Евгения Шабаева не соответствует действительности. Человек, по сути, всю сознательную жизнь занимается теми или иными махинациями с целью наживы.

Впервые на него обратили пристальное внимание в прессе в связи со скандальным форумом "ЧВК. Гибель армии". На организованное мероприятие Евгений нанял посетителей за деньги. Заявленную тематику никто и не думал освещать. А кончилось все каким-то мутным заявлением в международный уголовный суд от имени якобы ветеранов чеченских кампаний и войны в Донбассе.

Представляясь участником боевых действий, Шабаев не то что на войне в Чечне не был, но даже в армии никогда не служил. А ведь рассказов о полученных "сквозных ранениях" в живот и шею в ходе боевой операции в Буйнакске было немало. Согласно проверенным источникам журналистов ФАН, а также документам, которые составлял сам пройдоха, в годы второй чеченской кампании Евгений трудился в должности педагога в Центре детского и юношеского туризма города Белорецка.

Вокруг своей фальшивой "военной карьеры" Шабаев навернул столько лжи, что ее пришлось поддерживать дополнительными "аргументами". Вот почему он накупил в интернет-магазинах множество медалей и носил с военной формой. Право на одну из них он даже пытался подтверждать с помощью фальшивого же документа, когда захотел продать. Удивительно ли, что желающих приобрести поддельную медаль "За возвращение Крыма" за 70 тысяч рублей не нашлось?

Не ясно лишь одно: как на измышления подобного афериста могли попасться журналисты уважаемого издания.