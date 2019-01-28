Чиновницу из Саратова уволили за то, что она заставила учителей чистить снег

После обильного снегопада, который обрушился на Саратов 24 января, учителям школы №95 пришлось своими силами расчищать подходы к школе, так как коммунальные службы не справлялись с объемом работ.
О произошедшем узнал глава города Михаил Исаев, и инициировал проверку, которая показала, что в районной администрации "самостоятельное приняли решение, которое привело к непониманию и возникновению проблемы из ничего". Исаев назвал произошедшее недопустимым и наказал виновных.
Глава города уволил начальника отдела образования Октябрьского района, а также вынес выговор директору школы №95. Главе администрации Октябрьского района также был вынесен выговор.
Михаил Исаев отметил, что произошедшее должно стать уроком для работников образовательной сферы и чиновников. Руководители не должны перепоручать свои обязанности третьим лицам, а должны сами прорабатывать вопросы, чтобы у населения не накапливались дополнительные проблемы, — считает глава Саратова.
Напомним, Михаил Исаев недавно оценивал работу саратовского общественного транспорта. Его поездка на одном из городских маршрутов заняла 2 часа 15 минут. После этого глава города еще несколько дней лично путешествовал по городу на различных городских маршрутах проверяя их работу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о главе Саранска, который отчитал городских чиновников за плохую работу общественного транспорта. Петр Тултаев простоял час в ожидании общественного транспорта на остановке.
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