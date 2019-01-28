Россияне смогут продавать личные данные за 60 тысяч рублей в год

Фонд развития Интернет-инициатив разработал любопытный законопроект. Так, если правительство Российской Федерации его одобрит, то россияне смогут зарабатывать на собственных персональных данных.
Представители организации отмечают, что в новом, подготовленном ими законопроекте, речь идет об изменениях в законе "Об информации". Так, напоминают в Фонде развития Интернет-инициатив, из существующего закона не вполне ясно, кому же именно и почему принадлежат персональные данные россиян. Поэтому, объясняют специалисты, одни частные компании побаиваются торговать ими на рынке без разрешения граждан РФ, а другие делают это активно, охотно и с немалой прибылью.
Эксперты же приготовили законопроект, который законодательно закрепит факт того, что персональные данные россиян принадлежат именно им и никому больше. Таким образом, граждане Российской Федерации, указывают в Фонде развития Интернет-инициатив, смогут продавать данные частным компаниям для их нужд в торговле.
Пока, к сожалению, эксперты не поясняют, как именно будет выглядеть механизм взаимодействия жителей страны с крупными бизнес-компаниями. Однако, называются суммы вероятных вознаграждений. Так, на продаже собственных персональных данных россияне смогут заработать от 15 до 60 тысяч рублей в год.
Заработать россияне могут и другим, не менее интересным способом. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации всерьез намерено сотрудничать с гражданами. Ведомство опубликовало на своем официальном сайте список нераскрытых дел, и попросило помощи в их раскрытии у рядовых россиян. Отметим, что заработать можно много — например, целых 10 миллионов рублей.
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