Национальный опрос: 79% граждан против отдачи Курил

Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал итоги соцопроса о передаче Курильских островов Японии. Из опубликованной информации следует, что 79% россиян выступают против передачи островов Курильской гряды Японии. Из 100% опрошенных только 79% респондентов знают о требованиях Японии.
29% опрошенных заявляют, что требования Японии необоснованны. То есть Советский Союз закрепил за собой право на владение Курильскими островами после завершения Второй Мировой войны. Российская Федерация как правопреемник СССР владеет островами Курильской гряды и не обязана передавать их другим государствам.
Еще 10% респондентов отмечают, что советские граждане отвоевали эти территории, поэтому передача их Японии — неуважение к их памяти.
Напомним, "Левада-Центр" уже публиковал данные аналогичного опроса, согласно которому против передачи Курильских островов Японии выступило 74% опрошенных. При этом исследователи отмечают, что более половины россиян относится к Японии крайне положительно. Плохим мнением о Японии обладают около 20% жителей России.
В Японии отмечается всплеск общественного мнения относительно заключения мирного договора с Россией. Однако только 10% японцев готовы пойти на заключение договора без передачи Курильских островов.
Ранее "Правда.Ру" публиковала обзор историка и дипломата Николая Платошкина на переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ, которые продлились 3 часа.
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