Twitch отсудил у мошенников более миллиона долларов

Twitch выиграл дело против семи разработчиков ботов для стримов. Двух из них суд обязал выплатить фирме 1,37 миллиона долларов.

Программистов признали виновными в нарушении правил площадки и незаконной регистрации доменов, связанных с брендом Twitch.

Помимо этого, суд обязал всех обвиняемых отключить действующих ботов, а также передать компании права на домены, с которых продавались услуги.

По данным Twitch, мошенники увеличивали просмотры стримеров с помощью ботов за 760 долларов в месяц. Подобная деятельность нарушает правила площадки для проведения онлайн-трансляций.

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