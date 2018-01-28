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Украина опоздала с Крымом

Общество

Украина могла бы помешать воссоединению Крыма с Россией, если бы Киев вовремя сориентировался и нашел ответственного человека.

Украина опоздала с Крымом. 382337.jpeg

Такое мнение высказал экс-представитель президента на полуострове, депутат Рады Сергей Куницын.По словам депутата, он пришёл к и.о. президента страны Александру Турчинову с требованием немедленно собрать Раду и делегировать полуострову полномочия, принять в первом чтении и вернуться к закону 1992 года.

Он также заявил, что  за счёт этого выиграли бы время и дали Крыму всё, кроме суверенитета, тем самым нивелировав референдум.

- Опоздали где-то на неделю, пока тут разбирались, кого туда поставить, - сказал Куницын.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей поддержало данное решение.

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