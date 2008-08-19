Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года

3:54 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русский голос", 19 августа (6 августа) 1906 года. Награда Городовому.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 19 августа

"Градоначальник приказал выдать награду городовому Волкову, отметив его умелую распорядительность и энергию: Волков один рассеял большую толпу манифестантов, шедших с красным флагом".

"Нижегородский листок", 19 августа (6 августа) 1907 года. С ярмарки. Червяк.

"Санитарному надзору на ярмарке следовало бы обратить внимание на ресторан в Главном доме. В этом ресторане на днях двум обедавшим дамам была подана разварная осетрина, на которой мирно покоился довольно больших размеров белый червяк. При виде его с одной дамой сделалось дурно. Присутствовавшая в ресторане публика была крайне возмущена этим ".

"Русское Слово", 19 августа (6 августа) 1908 года. Театр и музыка.

"11-го августа в "Аквариуме" состоится симпатичный по цели спектакль, для которого пойдет оперетта "Дочь любви".

Сбор с этого спектакля пойдет в пользу полицейского приюта для подкинутых и оставляемых родителями детей и центрального полицейского покоя для умалишенных".

"Последние новости", Париж, 19 августа 1922 года. "Блюститель престола.

"Сотрудник "Фигаро" интервьюировал Кирилла Владимировича по поводу дальнейших планов претендента.

"Не оружием намерены мы свергнуть большевизм в России, — заявил Кирилл Владимирович, — а моральной силой мира, порядка и правды. Всякую междоусобную войну вооруженных сил России я считаю братоубийством. Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию. Всякий, хорошо знающий Россию, поймет, что возможно и другое чудо, которое исцелит страну…""

"Безбожник", Орган Центр. совета союза воинствующих безбожников СССР, 19августа 1932 года. Мракобесы против советской торговли.

"Базар-Матаки (Н.-Алексеевский р-н, Татреспублика). — Испокон веков базарное село. Теперь там шумит колхозный базар, занявший всю площадь. Большой привоз молока, масла, мяса и овощей снижает цены. Злобствуют кулаки, муллы, попы и сектантские вожаки, распускающие слухи: "Базар открыт только до уборки урожая, а тех, кто будет торговать, потом раскулачат".

Это показывает, что на колхозном базаре нужно немедленно развернуть культурно-массовую, в том числе и анти-религиозную работу".

"Новое Слово", Берлин, 19 августа 1942 года. ГПУ в Париже.

""Локаль Анцайгер" и другие немецкие газеты сообщают сенсационное известие об аресте бывшего министра Временного правительства, проживавшего уже много лет в Париже, Сергея Михайловича Третьякова, оказавшегося одним из главных резидентов заграничной сети ГПУ (НКВД).

Разоблачение этого предательства произошло совершенно случайно вследствие того, что германскими войсками в Минске были захвачены архивы НКВД. Уже из имеющихся в распоряжении следственных властей данных определенно выясняется предательская роль Третьякова в похищении генералов Кутепова и Миллера…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.