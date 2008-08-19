Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
Сексистский скандал в футболе: Губерниев разгневан высказываниями Боярского
Таксопарки подготовились к массовой распродаже иномарок
Эксперт Ромайн раскрыла основные правила безопасной глажки одежды
Невидимый магнетизм: что на самом деле скрывают духи с феромонами
В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб
Механик Горбачёв: менять свечи зажигания нужно раньше регламента производителя
Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии
Цивилёв спрогнозировал рост потребления электроэнергии на Юге России до 23 ГВт

Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года

3:54
Общество

"Русский голос", 19 августа (6 августа) 1906 года. Награда Городовому.

Газетные архивы 19 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 19 августа

"Градоначальник приказал выдать награду городовому Волкову, отметив его умелую распорядительность и энергию: Волков один рассеял большую толпу манифестантов, шедших с красным флагом".

"Нижегородский листок", 19 августа (6 августа) 1907 года. С ярмарки. Червяк.

"Санитарному надзору на ярмарке следовало бы обратить внимание на ресторан в Главном доме. В этом ресторане на днях двум обедавшим дамам была подана разварная осетрина, на которой мирно покоился довольно больших размеров белый червяк. При виде его с одной дамой сделалось дурно. Присутствовавшая в ресторане публика была крайне возмущена этим".

"Русское Слово", 19 августа (6 августа) 1908 года. Театр и музыка.

"11-го августа в "Аквариуме" состоится симпатичный по цели спектакль, для которого пойдет оперетта "Дочь любви".

Сбор с этого спектакля пойдет в пользу полицейского приюта для подкинутых и оставляемых родителями детей и центрального полицейского покоя для умалишенных".

"Последние новости", Париж, 19 августа 1922 года. "Блюститель престола.

"Сотрудник "Фигаро" интервьюировал Кирилла Владимировича по поводу дальнейших планов претендента.

"Не оружием намерены мы свергнуть большевизм в России, — заявил Кирилл Владимирович, — а моральной силой мира, порядка и правды. Всякую междоусобную войну вооруженных сил России я считаю братоубийством. Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию. Всякий, хорошо знающий Россию, поймет, что возможно и другое чудо, которое исцелит страну…""

"Безбожник", Орган Центр. совета союза воинствующих безбожников СССР, 19августа 1932 года. Мракобесы против советской торговли.

"Базар-Матаки (Н.-Алексеевский р-н, Татреспублика). — Испокон веков базарное село. Теперь там шумит колхозный базар, занявший всю площадь. Большой привоз молока, масла, мяса и овощей снижает цены. Злобствуют кулаки, муллы, попы и сектантские вожаки, распускающие слухи: "Базар открыт только до уборки урожая, а тех, кто будет торговать, потом раскулачат".

Это показывает, что на колхозном базаре нужно немедленно развернуть культурно-массовую, в том числе и анти-религиозную работу".

"Новое Слово", Берлин, 19 августа 1942 года. ГПУ в Париже.

""Локаль Анцайгер" и другие немецкие газеты сообщают сенсационное известие об аресте бывшего министра Временного правительства, проживавшего уже много лет в Париже, Сергея Михайловича Третьякова, оказавшегося одним из главных резидентов заграничной сети ГПУ (НКВД).

Разоблачение этого предательства произошло совершенно случайно вследствие того, что германскими войсками в Минске были захвачены архивы НКВД. Уже из имеющихся в распоряжении следственных властей данных определенно выясняется предательская роль Третьякова в похищении генералов Кутепова и Миллера…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине
Мир. Новости мира
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Невидимый магнетизм: что на самом деле скрывают духи с феромонами
В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб
Механик Горбачёв: менять свечи зажигания нужно раньше регламента производителя
Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии
Цивилёв спрогнозировал рост потребления электроэнергии на Юге России до 23 ГВт
Аттракцион Six Flags America остановился: 32 человека зависли в воздухе
На Netflix доступен один из лучших сериалов всех времён по мнению зрителей
Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года
Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке
Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.