Пусть каждый крестьянин будет владельцем хотя бы одной облигации… — писала газета Полярная звезда 18 августа 1927 года

"Русское Слово", 18 августа (5 августа) 1907 года. Печальная статистика.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 18 августа

"За два истекших месяца с 3-го июня по 2-е августа в разных городах империи военно-окружными судами вынесено более 83 смертных приговора, из которых 35 были приведены в исполнение. За тоже время в столкновениях с революционерами, полицией, восками и при нападениях грабителей убито в разных городах России 309 человек, из них частных лиц 232, должностных и административных — 87, ранено при этих столкновениях 245, должностных и административных лиц 71, частных — 174…"

"Известия", 18 августа 1922 года. Приветствие тов. Ленину.

"На имя тов. Ленина поступила следующая телеграмма:"Рабочие и служащие Шатурской государственной электрической станции, заложивши первый камень коммунизма в деле электрификации первой в мире пролетарской республики, шлют вам свой горячий привет и желают скорейшего и полного выздоровления. Мы ждем с нетерпением, когда вы приступите к работе и будете руководить нами, как вы руководили до вашего заболевания. Да здравствует коммунистическая революция во всем мире и ее вождь, тов. Ленин!"".

"Полярная звезда", №63 (506), 18 августа 1927 года. Третий крестьянский заем помогает усилению сельского хозяйства и всего союзного хозяйства. Обращение тов. Калинина к крестьянам.

"Москва, 5 (Тасс). Председатель ЦИК СССР — Калинин обратился ко всем крестьянам СССР с призывом вкладывать свои сбережения в облигации третьего крестьянского займа. "Заем, говорится в обращении, выпущен специально для развития сельского хозяйства. Чем раньше крестьянин купит облигации, чем дольше он их у себя продержит, тем больше пользы ему самому и государству. Пусть каждый крестьянин будет владельцем хотя бы одной облигации. Этим он укрепит свое хозяйство и поможет развитию всего народного хозяйства СССР"".

"Полярная звезда", №63 (506), 18 августа 1927 года. Призыв на действительную военную службу 1905 года.

"Москва, 5 (Тасс). Опубликован приказ РВСР о призыве граждан рождения 1905 года на действительную военную службу по всей территории СССР, в период между 1 сентября и 1 ноября сего года. Точные сроки призыва каждого округа должны быть установлены Ревоенсоветом военных округов. Одновременно с призывом граждан родившихся в 1905 году, призываются граждане 1903 и 1904 годов рождения, которым истекли отсрочки по болезни, невозмужалости, а также граждане, которым истекли отсрочки, предоставленные в ранее бывших призывах по образованию или иным причинам".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты", "Русский журнал" и архивов изданий.

