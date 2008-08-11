Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года

3:30 Your browser does not support the audio element. Общество

"Красная Газета", Петроград, 12 августа 1922 года. Борьба со взяточничеством на железных дорогах.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 12 августа

"В целях борьбы со всеми видами взяточничества на железных дорогах, Н. К.П.С. решил создать особые тройки в центре и на местах. Их целью является не только карать виновных, но, изучая бытовые условия, создающие возможность взяточничества, намечать меры к устранению этих условий".

"Знамя Родины", №221 (498), 12 августа 1942 года. Слушай, товарищ!

"Боевой коллектив, в котором ты находишься, — большая сила.

Отделение, взвод, рота могут отразить и даже разбить превосходящие силы врага, если они будут действовать дружно, если всех бойцов объединит дух боевого товарищества и сплотит железная воинская дисциплина.

Но эту силу может свести на нет один человек — трус или паникер.

Трус преувеличивает силы врага. Он боится встречи с врагом.

Трус превыше всего ставит свою шкуру.

Паникер боится каждого куста. За ним он видит десятки немцев, когда там нет ни одного.

Трус и паникер могут погубить отделение, взвод, роту!

Трус и паникер — это те щели, через которые немцы хотят просочиться в наши боевые порядки.

Трус и паникер — пособники врага. Они и твои враги, товарищ. Они — предатели Родины и должны истребляться на месте…

Немцы лишь тогда наглы и прут вперед, когда трусы и паникеры расчистят им путь. А о стойкости красных бойцов разбиваются все их уловки и хитрости.

Когда под влиянием труса или паникера отделение бросает свою позицию и бежит с поя боя, оно перестает быть организованной военной силой, а становится стадом, с которым немцам легче справиться.

Трус и паникер толкают тебя на гибель.

Ты поддашься примеру паникера и вместе с ним погибнешь.

Ты последуешь за трусом — побежишь с поля боя, и вместе с трусом погибнешь.

Так пусть же погибнет трус! Смерть паникеру!

Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!"

"Правда", 12 августа 1962 года. Полет проходит успешно.

"11 августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутник Земли выведен космический корабль "Восток-3". Корабль "Восток-3" пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом майором товарищем Николаевым Андрияном Григорьевичем…"

"Правда", 12 августа 1962 года. Новый провал.

"Нью-Йорк, 11 августа. (ТАСС). Как передало агентство Ассошиэйтед Пресс с авиабазы Ванденберг, межконтинентальная баллистическая ракета "Атлас" нового образца, запущенная сегодня, взорвалась через несколько секунд после запуска ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.