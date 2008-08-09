Фарс процветает, чем пошлее, тем больше сбор… — писала газета Русское слово 9 августа 1907 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:55
Общество

"Биржевые ведомости", 9 августа (27 июля) 1906 года.

Газетные архивы 9 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 9 августа

"Среди арестованных есть агитаторши-женщины, в том числе несколько курсисток.

До октябрьского возмущения в Кронштадте некоторые из них, с целью пропаганды поступали в дома терпимости.

Несчастные жертвовали собой, шли на позор, чтобы успешнее агитировать между нижними чинами".

"Русское Слово", 9 августа (27 июля) 1907 года. Нижегородская ярмарка.

"Ярмарочные увеселения все открыты. Их много: опера в фигнеровском театре, фарс и кафешантанные увеселения в театре-саду "Фоли-Бержер", драматические общедоступные в Лубянском театре, дневные драматические в новом самокатском театре "Народная забава", цирк Никитиных. В опере антреприза А. Эйхенвальда и Л. Г. Яковлева. Пока на первых порах дела не бойки.

Фарс процветает, чем пошлее, тем больше сбор. При театре 80 женщин. Предприниматель — провинциальный антрепренер г. Левицкий…

Высший по стоимости и азарту разряд увеселений — это, конечно, женские хоры. Поют в 11-ти гостиницах. И валовым их оборотам позавидует, пожалуй, опера.".

"Русское Слово", 9 августа (27 июля) 1908 года.

"Ростов-на-Дону, 26, VII. На катавшихся по Дону в компании с двумя девицами напали несколько лодок с семнадцатью хулиганами. Они отбили девиц и на пустынном берегу изнасиловали их. Шесть хулиганов пойманы на месте преступления. За последнюю неделю это второй случай нападения на катающихся по Дону с целью отбить женщин".

"Последние Новости", Париж, 9 августа 1922 года. Кирилл Владимирович объявил себя блюстителем Российского престола.

"Во вчерашнем номере "Тан" помещено следующее сообщение, которое мы приводим дословно:

"Великий князь Кирилл Владимирович, внук императора Александра II и двоюродный брат императора Николая II, являющийся по праву первородства старшим в императорской семье Романовых, объявил себя блюстителем российского престола.

Согласившись возглавить отныне движение направленное на восстановление порядка в России, он выражает надежду на то, что император Николай II жив и вернется к законной власти.

Если же окажется, что Его Величества, наследника-цесаревича Алексея Николаевича, а также Великого Князя Михаила Александровича нет в живых, великий князь Кирилл Владимирович созовет Земской Собор, которому и предложит утвердить его в законных правах.

Его намерения проникнуты духом миролюбия, терпимости и кротости.
Великий князь отдает себе отчет, что Красная армия, является красной лишь по имени, и что спасение России придет изнутри…"

"Знамя Родины", №177, 9 августа 1944 года. Прием в партию в наступлении.

"Идя в решающий, беспощадный бой с врагом, лучшие воины Красной Армии хотят быть коммунистами, организованно оформить свою кровную связь с партией Ленина-Сталина, хотят доказать свою верность идеям коммунистической партии.

Именно этим объясняется такой большой приток заявлений в члены и кандидаты в члены ВКП(б) во время нынешнего нашего наступления в Прикарпатьи…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
