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В течение дня наблюдалось несколько шествий с красными флагами и революционными песнями… — писала газета Новое время 7 августа 1906 года

4:43
Общество

"Новое время", 7 августа (25 июля) 1906 года.

Газетные архивы 7 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 7 августа

"Москва, 24 июля. Сегодня в течение дня наблюдалось несколько шествий с красными флагами и революционными песнями, но демонстрантов быстро разгоняли воинские и полицейские патрули".

"Русское Слово", 7 августа (25 июля) 1907 года.

"Петербург, 24, VII. Свидание между русским и германским Императорами, служащее ответом на визит, сделанный два года назад Императором Вильгельмом в Бьерке, имело самый сердечный и дружественный характер. Беседы между имперским канцлером Бюловым и русским министром иностранных дел А. П.Извольским состоящими с давних пор в весьма близких личных отношениях, коснулись разнообразных современных политических вопросов, но не преследовали какой-либо специальной цели. Констатировано с обеих сторон, что ни в Европе, ни на Дальнем Востоке ничто не угрожает миру".

"Русское слово", 7 августа (25 июля) 1908 года.

"Берлин, 24, VII-6, VIII. Сегодня открылся международный конгресс историков в присутствии представителя императора Вильгельма — принца Фридриха-Леопольда.

Присутствовало около 800 делегатов всех университетов Европы, в том числе около 20-ти русских профессоров. От имени правительства приветствовал конгресс министр Бетман-Гольвег. Одним из почетных председателей конгресса избран петербургский профессор Лаппо-Данилевский".

"Речь", 7 августа (25 июля) 1912 года. Прилет авиатора Абрамовича.

"24-го июля вечером, авиатор В. М. Абрамович закончил свое замечательное воздушное путешествие.

Около 6 часов утра авиатор прилетел в Гапчину, где офицеры авиационного отдела чествовали его завтраком. По просьбе военных воздухоплавателей, Абрамович продемонстрировал в воздухе новый тип биплана Райта…

Совершивший перелет Берлин — Петербург Всеволод Михайлович Абрамович родился в 1891 году. Он внук известного еврейского писателя С. Абрамовича (Менделе Мойхерт Сфорим). В. М.Абрамович начал обучаться полетам в сентябре прошлого года под руководством известного германского пилота майора Энгельгардта. После гибели последнего Абрамович занял место старшего инструктора в берлинской школе авиации в Иоаганнистале…"

"Вечерняя Москва", 7 августа 1932 года. Выходим в океан. Телеграмма с "Сибирякова".

"Ночью, миновав Сосновецкий маяк, "Сибиряков" пересек полярный круг, двигаясь к Ледовитому океану. Море тихо. Туман. Идем осторожно, прощупываем дорогу. Стало заметно холоднее. Научный состав приступил к плановой работе, разбившись на вахты. Розданы оружие, теплая одежда, обувь, снаряжение. Коллектив судна зажил размеренной жизнью, полностью включившись в работу… "

"Правда", 7 августа 1962 года. Гость Советской страны.

"Симферополь, 6 августа. (ТАСС). Сегодня сюда прибыл Его Величество Мухаммед Захир Шах — король Афганистана, находящийся в СССР с неофициальным визитом по приглашению Председателя Совета Министров СССР Н. С.Хрущева. Короля сопровождают: принц Шах Махмуд, Сардар Абдул Вали, начальник общеполитического департамента МИД Нур Этемади, советник короля по вопросам культуры профессор Халилулла Халили, начальник протокольного управления королевского дворца Мухаммед Али и другие лица…

Высокого гостя встречали на аэродроме Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев… и другие официальные лица.

Король Афганистана и сопровождающие его лица отправились из Симферополя на Южный берег Крыма на отдых".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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