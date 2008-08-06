Сикк принимал личное участие в массовом расстреле эстонцев, отказавшихся служить в гитлеровской армии... — писала газета Правда 6 августа 1972 года

4:50 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русский листок", 6 августа (24 июля) 1903 года. Невыгодная дружба.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 6 августа

"Вчера в Лефортово, по Строгановскому проезду, собралась маленькая компания трех приятелей. Выпив водки и закусив, один из них, кр. Г. Смирнов лег отдохнуть, другой ушел, а третий кр. М. Епишкин, когда Смирнов заснул, снял с него пиджак и спокойно удалился".

"Новое время", 6 августа (24 июля) 1906 года.

"Москва, 22 июля. …В ночь на 22 июля партия молодых людей, числом от 25 до 30, по-видимому, рабочих, окружили у Бутырской заставы пикет городовых бутырского участка. Молодежь завязала с ними беседу, затем выхватили револьверы и, направив их на полицейских, потребовали выдачи винтовок. Городовые сопротивлялись, но, уступая силе, должны были отдать винтовки. Получив оружие, злоумышленники бросились в разные стороны, Позднее за ними был послан наряд городовых во главе с приставом и помощником. Задержать никого не удалось, но винтовки найдены совершенно изломанными".

"Русское слово", 6 августа (24 июля) 1907 года.

"Нижний-Новгород, 23, VII. Приехали покупатели из Сибири. Сегодня открылись ярмарочные отделения банков. Государственный банк охраняется отрядом драгун, конной и пешей полиции.

Сегодня изданы обязательные постановления о женских хорах, которые разрешены только в ресторанах первого разряда.

Срок пения продолжен до двух часов ночи. Запрещается хористкам садиться в зале с "гостями" и собирать "на ноты".

"Русское слово", 6 августа (24 июля) 1908 года.

"Дочь бывшего московского городского головы И. А. Лямина пожертвовала городу дом на Б. Ордынке для устройства в нем какого-либо благотворительного учреждения. Дом очень обширный, состоит из 47-ми комнат и оценивается в сумм свыше 100 000 рублей.

Городская управа решила устроить в этом доме приют для беспризорных детей и внесла в смету будущего года 18 000 руб. на первоначальное оборудование приюта. Городская управа констатирует, что в настоящее время в Москве особенно участились случаи оставления родителями малых детей на улицах".

"Известия", 6 августа 1922 года. "Просвещенные мореплаватели".

"Лондон, 5 августа. (ТАСС). Веджвуд внес в палату общин запрос о бомбардировке одной готтентотской деревни английским аэропланом, сбросившим 40 бомб на беззащитных женщин и детей и выпустившем 2000 пуль из пулемета в толпу из 500 готтентотов.

Черчилль уклонился от прямого ответа, сославшись на местную британскую администрацию, которая решила принять военные меры против мятежного населения".

"Правда", 6 августа 1972 года. От расплаты не ушли.

"Таллин, 5 (Корр. "Правды" И. Рейди). С первых дней оккупации Эстонии Херман Сикк, Каарел Кырбоя и Юло Ырд (Айдла), будучи членами вооруженной организации "Омакайтсе", без всяких оснований арестовывали ни в чем не повинных советских людей, а затем расстреливали их без суда и следствия у подножия Зольной горы в Кивиыли. В сентябре 1944 года Х. Сикк принимал личное участие в массовом расстреле эстонцев, отказавшихся служить в гитлеровской армии.

На днях Верховный суд Эстонской ССР на открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело этих фашистских карателей. Участие их в массовых расстрелах людей и военнопленных доказано очевидцами злодеяний, показаниями многочисленных свидетелей и самих подсудимых, а также архивными документами.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЭССР приговорила Х. Сикка — к смертной казни, К. Кырбоя и Ю. Ырда (Айдла) — каждого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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