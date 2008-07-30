Визит, сделанный президентом Французской республики в Ревель Государю Императору, носил характер вежливости и дружбы… — писала газета Русское слово 30 июля 1908 года

3:33 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 30 июля (17 июля) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 30 июля

"Кронштадт, 16 июля. Кронштадтские мастеровые просили коменданта в день получки закрыть питейные заведения. Это было исполнено. Ожидавшиеся 15 июня беспорядки не состоялись. В воскресные и праздничные дни все эти заведения также зароются по просьбе горожан".

"Русское слово", 30 июля (17 июля) 1907 года.

"Решение о приеме женщин в университет отложено министерством народного просвещения до будущего года. Прием женщин связан с увеличением комплекта и расширением зданий университетов. Такое расширение требует расхода в 15 миллионов рублей".

"Русское слово", 30 июля (17 июля) 1908 года. Ревельское свидание.

"Ревель, 16, VII. 15-го июля в 12 час. дня, на яхте "Штандарт" состоялся Высочайший завтрак, на котором присутствовал президент Фальер вместе с прибывшими с ним, а также состоящими при нем лицами. Прибытие и съезд президента сопровождали звуки "марсельезы" и салют орудий. В 4 час. пополудни Государь Император сошел на паровой катер, на котором отбыл на французский крейсер "Dupetit Thouars", где был встречен президентом со свитой при звуках гимна…В 8 час вечера на броненосце "Verite" президентом был дан обед, на который изволили прибыть Их Величества в сопровождении всей свиты, адмиралов и командиров стоящих на рейде судов. В 10-м часу вечера была вновь зажжена электрическая иллюминация на всех французских и наших судах. В десятом же часу Их Величества возвратились на яхту. Около полуночи французская эскадра, сопровождаемая отрядом миноносцев до Дагерорта, покидает Ревельский рейд. Ревель, 16, VII. …Визит, сделанный президентом Французской республики в Ревель Государю Императору, носил характер вежливости и дружбы, подав случай обоим главам государств вступить официально в личные сношения, и представил вместе с повод констатировать лишний раз те узы дружбы, которые соединяют обе союзные страны…"

"Знамя Родины", №182, 30 июля 1943 года. Мастера ночной стрельбы. Сержант В. Терещенко.

"Минометчики подразделения старшего лейтенанта Тахвадзе хорошо овладели техникой стрельбы ночью. Вот один из примеров. До двух отделений противника вышло ночью на работы по укреплению линии своей обороны. Получив команду с наблюдательного пункта, расчеты сержанта Черноносова и сержанта Буракова открыли огонь и со второго залпа накрыли цель. Фашисты были перебиты. Минометчики изо дня в день увеличивают счет истребленных ими гитлеровцев, повышая свое мастерство. За заслуги перед родиной сержант Черноносов награжден орденом Красной звезды, а сержант Бураков — медалью "За отвагу"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.