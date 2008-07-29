Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года

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"Московский листок", 29 июля (16 июля) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 29 июля

За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин. Бабьегородская плотина вся открыта, и к ней нанесено масса ила, бревен и пр. Напором воды на Берсеневской набережной у Каменного моста снесло купальню, принадлежащую водочному заводу Т. Смирнова

"Русское слово", 29 июля (16 июля) 1907 года.

"Сызрань, 15, VII. Около села Самайнино, в лесу, пять "экспроприаторов с "маузерами" и "браунингами" ожидая управляющего фабрикой с большими деньгами, по ошибке остановили земского врача, у которого в кармане нашлось всего четыре рубля".

"Русское слово", 29 июля (16 июля) 1908 года. Ревельское свидание.

"Ревель, 15, VII. На парадном обеде на Императорской яхте "Штандарт" за Высочайшим столом центральные места занимали Государь Император, по правую руку Его Величества — Государыня Императрица Александра Федоровна и президент Фальер, а по левую руку Его Величества — французский министр иностранных дел Пишон и русский министр иностранных дел…

Президент Фальер пожертвовал в пользу бедных ревельцев 3000 франков.

Вчера вечером на "Цесаревиче" русские моряки угощали обедом 30 офицеров и 200 солдат французской эскадры.

Сегодня утром Государыне Императрице поднесены от президента Фальера две серебряные вазы с розами из Франции и два сундука игрушек для Августейших Детей".

"Русское слово", 29 июля (16 июля) 1908 года. Зверский поступок.

"Третьего дня к сидевшей близ пруда в Петровском парке кр. Мине Стур приблизились трое неизвестных, подъехавших сюда на лодке, схватили ее за руки и за ноги, бросили в пруд и сами скрылись. Она обнаружила после этого кражу у нее из кармана кошелька с 15-ю рублями".

"Правда", 29 июля 1932 года. Товары для села разбазариваются по запискам.

"Н.-Новгород, 27 июля. (Наш корр.). Рабкор т. Кош сообщает: вознесенский ГОРТ, получив товары для стимулирования колхозной торговли и снабжения сельпо, начал снабжать ими отдельных работников "по запискам". По распоряжению райснаботдела выдавались мануфактура, обувь, сахар и др. предметы.

Вот она из наиболее характерных записок:

"ГОРТ. Получаемые в лавку брюки предлагаю отпустить за наличный расчет следующим работникам района: Иванову, Сидорову, Петрову, Кириллову и т. д. Райснаб Сафронов".

Другая записка:

"ГОРТ. Отпустите фуфайку т. Сюндикову. Сафронов".

В течение двух месяцев — мая — июня этого года — по одному только магазину ГОРТ в Вознесенском районе по 60 запискам из райснаба роздано 1900 носовых платков, 58 пар брюк, 110 килограммов сахару и 1173 метра мануфактуры".

"Знамя Родины", №208 (485), 29 июля 1942 года. Красноармейцам, командирам, комиссарам и политработникам Южного фронта. Военный Совет Южного фронта.

"Товарищи красноармейцы, наши доблестные пехотинцы!

Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага. Отлично стройте оборону и маскируйте ее. Встречайте самолеты фашистов метким огнем. Встречайте танки врага гранатами, бутылками, бронебойными пулями. Смело и решительно уничтожайте врага всей силой своего оружия.

Товарищи снайперы!

Вы — гроза немецких фашистов. В обороне и наступлении, в одиночку и группами действуйте, как знатный снайпер нашего фронта товарищ Сурков, уничтоживший сотни фашистских зверей. Без промаха бейте по солдатам и офицерам, наблюдателям, пулеметным расчетам и другим наиболее важным целям.

Товарищи пулеметчики!

Косите вражеские цепи поливайте ливнем огня фашистов, не давайте им поднять головы, помогайте пехотинцам уничтожать фашистскую мразь……"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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