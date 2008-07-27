Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года

"Новости дня", 27 июля (14 июля) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 27 июля

"Из Берна: Вслед за одобрением конгрессом печати вопроса о необходимости профессиональной подготовки для журналистов, Бернское кантональное правительство решило учредить кафедру журнализма при Бернском университете. Решение мотивировано тем, что журнализм — лучшая подготовка для политической деятельности и лучшая школа для государственных людей…"

"Новости дня", 27 июля (14 июля) 1904 года. Реформа азбуки.

"Вчера открылось заседание комиссии по вопросу о русском правописании при академии наук. Дебатировался вопрос о том, изменить ли русскую азбуку или оставить ее в прежнем виде…

После продолжительных дебатов комиссия пришла к заключению изъять из русской азбуки "ять"… и "ъ". Какой из звуков — "i" десятиричное или "и" восьмиричное, должен быть изъят, пока не решено".

"Русское слово", 27 июля (14 июля) 1907 года. Гонка Пекин-Париж.

"Сегодня князь Боргезе приезжает в Москву. Организуется встреча его в 17-ти верстах от Москвы, в имении г. Третьякова, по Владимирскому шоссе.

Из Казани телеграфируют в "Русские Ведомости":

"Казанская губернская земская управа предъявила к участнику гонки Пекин — Париж Боргезе требование об уплате 600 рублей запорчу земского шоссе автомобилем. Неужели автомобилем можно испортить хорошее шоссе?

Г. Боргезе будет над чем посмеяться, когда он приедет в Париж и вспомнит все свои злоключения в России " .

"Биржевые новости", 27 июля (14 июля) 1908 года. Марафонский бег.

"Олимпийские игры в Лондоне закончились в субботу грандиозным состязанием на так называемый марафонский бег, расстоянием в 40 километров.

Трибуны были переполнены и заключали около 75 тыс. зрителей.

Записавшихся на состязание было 75, приняло участие 57.

Первым пришел итальянец Дорандо, пробежавший все расстояние в 2 часа54 мин. 46 сек. Но здания игр он достиг таким ослабевшим, что у самого входа упал. Поднятый друзьями, он добежал все-таки до цели, но тут упал полумертвым, и его пришлось унести на носилках.

Вторым пришел американец Hayes, его тоже пришлось уложить на носилки. Третий, канадец Гефферон, и следовавшие за ним пришли свежее.

Англичане, в начале состязания находившиеся впереди, отстали.

Картина прибытия к цели бледных, задыхающихся, полумертвых людей была угнетающая. Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин. Американцы против победы Дорандо, поднятого с земли друзьями, заявили протест".

"Знамя Родины", №206 (483), 27 июля 1942 года. Метким огнем автомата. Как я убил 6 немцев. Красноармеец Калашник Н.

"Советский танк шел вперед, круша и уничтожая огненные точки врага. Мы шли за танком. Нас было четырнадцать бойцов.

Вот уже совсем близко ДЗОТ'ы. Перепуганные насмерть фашисты выскочили из укреплений и побежали вниз.

Увлеченный боем, я преследовал врага и даже забыл, что у меня в руках автомат. Мне хотелось гнать, гнать этих мерзавцев с нашей земли, и я бежал. Впереди — ров. У меня мелькнула мысль, что гады могут удрать, и я на ходу вскинул автомат. Короткая очередь и один фашист упал, затем второй. Шесть фашистских бандитов сразил я огнем моего автомата. В этой схватке мои товарищи уничтожили 19 немецких солдат".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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