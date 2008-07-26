Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года

"Новости дня", 26 июля (13 июля) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 26 июля

"Шинный вопрос в нашу дождливую погоду дает себя чувствовать. Мещанин Николай А. проезжал третьего дня на собственной лошади в экипаже с резиновыми шинами у Красных ворот и с ног до головы окатил грязью проезжавшего рядом с ним в пролетке извозчика почтенного гражданина В. Последний сделал В. замечание. Из-за этого возникла ссора, а затем драка. Причем в ход были пущены зонтики. "Дуэль" на зонтах прекратила полиция…"

"Новости дня", 26 июля (13 июля) 1902 года.

"Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан "Клуб лысых". В заседании совета клуба было решено пригласить председателем эрцгерцога Карла-Стефана, наделенного необычайной лысиной. Прокурор, до которого дошли об этом слухи, решил возбудить дело против комитета "за оскорбление члена императорского дома".Тогда вмешался эрцгерцог и потребовал прекращения дела, не видя в намерениях комитета чего-либо для себя оскорбительного. Тем не менее, от предложенной ему чести эрцгерцог отказался".

"Новое время", 26 июля (13 июля) 1904 года.

"12 апреля в Академии Наук начались занятия образованного вторым отделением Академии совещания по вопросу об упрощении русского правописания. Кроме академиков в совещании участвуют много приглашенных лиц: ученых, литераторов, а также педагогов. Совещанию придется обсудить вопрос, не нужно ли исключить из русского алфавита буквы "ять", "фиту", "ижицу" и "Ъ", а также, не удобно ли будет сохранить алфавите букву "i" как "йот", которого в нашей азбуке нет " .

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 26 июля 1932 года. Японо-советская перестрелка.

"Токио. — Газеты сообщают, что столкновения между советскими пограничниками и японскими рыбаками у берегов Камчатки не прекращаются. За последние дни перестрелка между катерами и японскими рыболовными шхунами возобновлялись три раза. Для охраны рыбаков к берегам Камчатки прибыла японская канонерка".

"Новое Слово", Берлин, 26 июля 1942 года. Экстренное сообщение германского верховного командования от 24 июля 1942 года.

"Германские войска и словацкие части, при мощной поддержке авиации, прорвали на широком фронте внутреннюю укрепленную линию и заняли порт и город Ростов-на-Дону…Взятие германскими войсками Ростова и их продвижение в прямом направлении на Сталинград, вслед за падением Луганска, означает для СССР потерю важнейших промышленных областей и столь же важных областей сельскохозяйственных. А для Советского Союза в его нынешнем положении жизненно необходимо не только сохранение последних, сильно истощенных сил красной армии, но и сохранение промышленных районов. Потеря всей Украины, выход из строя ленинградской и московской промышленности, частично эвакуированной на восток, частично разрушенной в результате близости фронта — нанесли уже смертельный удар оборонной промышленности Советского Союза…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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