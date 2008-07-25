Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года

"Московский листок", 25 июля (12 июля) 1902 года. Нанесение ран.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 25 июля

"10 июля квартирующий в доме Органова, по Полуярославскому переулку, браунгшвейский подданный Альберт-Иосиф Фогес, возвратясь домой нетрезвом состоянии, поссорился со своей женой. Ссора перешла в драку, во время которой жена нанесла мужу побои и деревянной скалкой так сильно била его по голове, что причинила на ней несколько рассеченных ран. После драки Фогес улегся спать и вскоре был найден мертвым. Точная причина смерти пока не выяснена".

"Русское слово", 25 июля (12 июля) 1906 года.

"Петербург, 11, VII. Для розыска четырех офицеров учебного воздухоплавательного парка, предпринявших 6-го июля полет на аэростате, найденном в море без экипажа, в той части Финского залива, где шар потерпел аварию, крейсирует отряд миноносных судов, суда свеаборгской крепости и суда финляндского лоцманского ведомства. Розыски пока безуспешны…"

"Русский голос", 25 июля (12 июля) 1907 года. Синематографы.

"С 1 июля, по распоряжению высшей столичной полиции, устроен особенно строгий надзор за картинами в синематографах. Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику " .

"Правда", 25 июля (12 июля) 1912 года. На городском трамвае.

"Кондукторам при получении билетов выдают еще 2 — 3 катушки, кроме тех, которые одевают на машинки. Но хранить их негде, так как бушлат без карманов, а в небольших карманах шаровар места нет, так как там и так лежит, например, платок, папиросы, спички и кошелек, и крупные деньги, катушки же уложить в карман немыслимо. А между тем в каждом вагоне трамвая имеется запасный ящик, запертый секретным замком, но ключи, должно быть, хранятся у "его превосходительства" ".

"Правда", 25 июля 1922 года. Нижегородская ярмарка.

" Нижний Новгород, 24 июля. По 24 июля на Нижегородской ярмарке зарегистрировано 170 торговых фирм, из них 69 частных. Объединенный стекольно-фарфоровый завод Центрального района отправил на ярмарку 20 вагонов фарфора. Этим товаром особенно интересуется Персия. Бухарская республика, зарегистрировавшаяся на ярмарке, сообщила, что ею выслано 600 000 каракуля и 60 вагонов лайки и кожи. По имеющимся сведениям германский капитал предъявит спрос на бухарский каракуль ".

"Безбожник", Орган Центр. совета союза воинствующих безбожников СССР, 25 июля 1932 года. Безбожники добились перелома.

"В колхозе им. Войкова с сенокосом вначале было плохо. Члены правления Василий Тренин и Василий Енбаев вместо того, чтобы руководить сеноуборкой, пьянствовали и лодырничали в религиозные праздники. Соцсоревнования и ударничества между колхозниками не было, нормы выработки не выполнялись, царили обезличка и уравниловка.

Церковники во главе с кулаками Федоровым и Василием Ревякиным вели злостную агитацию против раннего сенокоса. Но сорвать кампанию им не удалось. Селькоры разоблачили в газете кулаков. Безбожники на собрании выступили против поповских прихвостней, срывающих сеноуборку, проработали шесть условий тов. Сталина, начали жестокую борьбу с обезличкой и расхлябанностью, объявили себя ударниками ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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