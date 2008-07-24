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Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года

Общество

"Новости дня", 24 июля (11 июля) 1902 года.

Газетные архивы 24 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 24 июля

"Командир парохода Добровольного флота "Тамбов" Ф. В.Шидловский привез и в этот рейс для Зоологического сада целую партию зверей, состоящую из медведей, пантер, корейских лошадок, зебу, овец, казуар, удава, диких коз, изюбры, кобра, обезьян тропических голубей и около 40 других разных птиц. В скором времени транспорт этот прибудет в Москву.

"Русское слово", 24 июля (11 июля) 1906 года.

"Москва. Как ни были приготовлены все к этому событию газетными слухами, все-таки, весть о роспуске думы принята с растерянным видом изумления и полной неожиданности. Как снег на голову свалился факт роспуска…

Лондон, 10(23), VII. Открывая заседание межпарламентской конференции, премьер-министр закончил приветствие русских депутатов словами: — Дума умерла; да здравствует Дума!

Впечатление очень сильное.

Несмотря на приглашение конференции принять участие в ее работах, русские делегаты выезжают сегодня в Россию…"

"Русский голос", 24 июля (11 июля) 1907 года. Возвращение русских дене из-за границы.

"Деньги крупных русских капиталистов, "эмигрировавшие" два года назад в заграничные банки, начинают, и, как говорят местные биржевики и банковские дельцы, "весьма оживленно" возвращаться восвояси, т. е. в русские банки.

Объясняется все очень просто: время в России, по-видимому, наступает спокойное и дельное, и хранить русские деньги в заграничных банках за ничтожный, сравнительно с русскими банками процент становится непростительно безрассудным".

"Русское слово", 24 июля (11 июля) 1908 года. Ливень и гроза.

"Вчера, в 8-м часу вечера, над Москвой пронеслась сильная гроза с ливнем, превосходящим все бывшее нынешним летом в этом роде, как по силе, так и по продолжительности. Дождь прекратился только в 11-м часу вечера. Повторилась картина последних наводнений: по мостовой бежали потоки воды, затопляя подвальные этажи многих частей города. Особенное скопление воды было в районах 2-го и 3-го участков Тверской части: на Воскресенской площади, Моховой, в Лоскутном и Брюсовском переулках, на Неглинном проезде; по этому проезду вода была вше тротуара на 1 &frac12 аршина. Затопило район Пресни: Б. Грузинскую, Большой, Средний и Малый Тишинские пер. Речка Синичка вышла из берегов, затопляя жилые подвальные помещения бедняков".

"Новое время", 24 июля (11 июля) 1912 года. Олимпийские игры.

"Стокгольм. Окончательные результаты олимпийских игр по числу участвовавших народов рисуются в следующем виде: Швеция — 133, Америка — 129, Англия — 76, Финляндия — 52, Германия — 47, Франция — 32, Даня -19, Венгрия, Южная Африка и Норвегия — 16, Канада, Италия и Австралия — 13, Бельгия — 11, Австрия и Россия — 6, Греция — 4, Голландия — 3.

Восемь участвовавших народов не получили очков — Япония, Турция, Сербия, Чили, Чехия, Португалия, Монако и Исландия".

"Труд", 24 июля 1962 года. Новый рекорд добычи угля.

"Луганск, 23 июля. (Корр. "Труда"). Вчера горняки лисичанской шахты "Привольнянская — Южная" одержали замечательную трудовую победу. Комплексная бригада В. К. Будного добыла за сутки 2906 тонн угля, а за 22 дня июля — 32 500 тонн. Это новый рекорд добычи.

Редакция попросила начальника управления по техническому развитию и управлению предприятий по добыче угля и сланцев Государственного комитета Совета Министров СССР по топливной промышленности Ф. Я. Каган прокомментировать сообщение из Луганска.

"Такой производительности комбайнов еще никто не достигал в Донбассе, — сказал он. — Победа В. К. Будного и его товарищей — яркое свидетельство колоссальных возможностей, которые открываются перед сквозными комплексными бригадами на шахтах страны".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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