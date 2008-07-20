Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года

4:28 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости дня", 21 июля (8 июля) 1903 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 21 июля

"Знаете ли, как думает наша дума? Это очень любопытно. Вот цифры. На рассмотрение было представлено за год без малого 600 дел. Дела как дела — большие и малые, любопытные и нелюбопытные, с надеждой на нагрудные знаки и без них.

Из этой груды дел решенными в том и другом направлении оказались не более 160. Конечно это очень не много: всего каких-нибудь 27%. 73% дел важных и нужных остались недодуманными…"

"Новости дня", 21 июля (8 июля) 1904 года.

"Москва. Вчера наблюдалось резкое понижение температуры, и хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод".

"Новое время", 21 июля (8 июля) 1907 года.

"В университетской клинике кожных болезней проф. Поспелова производятся в настоящее время весьма удачные опыты лечения рака при помощи лучей радия. Некоторые больные достигли полного исцеления, другие значительного улучшения".

"Правда", 21 июля 1952 года. На Олимпийских играх.

"Сегодня в городе Тампере в состязаниях по футболу встретились команды Советского Союза и Югославии. В течение первой половины игры футболистам Югославии удалось забить три гола. После перерыва в ворота советской команды был забит четвертый гол. Затем в состязании произошел перелом. Советские футболисты овладели инициативой. Они энергично штурмовали ворота югославской команды. На восьмой минуте, прорвавшись на штрафную площадку югославской сборной, Бобров сильным ударом забил первый гол. Через несколько минут счет стал 1: 5.

Советские футболисты усиливают атаки. Трофимов забивает в ворота югославской команды второй гол.

Натиск советских футболистов продолжает нарастать. Прошло несколько минут, и Бобров успешно завершил новую комбинацию. Счет стал 3: 5.

Вскоре Бобров забивает четвертый мяч в сетку ворот югославской команды. До конца игры остается немного времени, советские футболисты получают право на угловой и Петров забивает пятый гол. После этого по условиям олимпийских игр, судья Эллис (Англия) назначает дополнительное время. 30 минут игры проходят с явным преимуществом советских футболистов, которые часто подходят к воротам югославской команды. Однако результат остается неизменным…

По условиям олимпийских игр состязание будет переиграно…"

"Культура", №26, 15-22 июля 1998 года. "Зеленый" закон или закон для "зеленых"? В столице скоро будет учитываться каждая травинка. Алла Омельченко.

"Лето, июль… Благословенная пора, когда, как говорится, природа шепчет. Увы, для многих москвичей — тех, кто не имеет загородных дач и денег для поездки на отдых, — наступило время невыносимое. Вдоль магистралей ни пятнышка зелени: серый асфальт уже почти "съел" весь зеленый цвет. И даже красочные улыбчивые рекламные щиты, торчащие из него вместо деревьев, не радуют глаз своими яркими картинками…

К сожалению, на каждого москвича приходится всего по два дерева и 18 квадратных метров площади в природной зоне, то есть всего с комнату чистой природы. Учитывая, что в результате последнего урагана в столице было поломано и уничтожено около 70-80 тысяч деревьев, а в год в среднем город теряет 10-20 тысяч деревьев как в результате плановых санитарных вырубок, так и" с помощью" различных правонарушителей, то можно понять, в каком тяжелом экологическом положении находится Москва…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", " Русский Журнал" и архивов изданий.

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