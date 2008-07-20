Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года

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"Новости дня", 20 июля (7 июля) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 20 июля

"Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков. За сочинение признанное лучшим, будет выдана премия в 200 руб., ассигнованная Великим Князем Александром Михайловичем…"

"Новости дня", 20 июля (7 июля) 1903 года. Принцесса-кулинарка.

"У императора Вильгельма одна дочь — Виктория-Луиза, 11 лет. Обратив внимание на то, что принцесса слишком много учится и почти не занимается хозяйством, император, как сообщает "Daily Express", приказал построить в Потсдаме специальную кухню, в которой принцесса обучалась бы приготовлению кушаний. Одному из своих chefs de cuisine императора приказано обучать принцессу кулинарному искусству".

"Новое время", 20 июля (7 июля) 1906 года.

"Фельдшерица госпитальной клиник Московского университета О. С. Ключарева высылается из Москвы на два года за содействие побегу политического заключенного Кандаурова, бывшего на излечении в хирургической клинике".

"Петербургская газета", 20 июля (7 июля) 1908 года. Остановка солнца в Англии.

"Оригинальный "билль" представлен членом палаты Пирсом, на утверждение великобританскому парламенту. Называется он "Daylight saving bill", что в переводе значит: закон для выгадывания дневного света. Состоит он в том, что с третьего воскресенья в апреле до третьего воскресенья в сентябре, то есть в течение почти полугода, Англия должна начинать день часом раньше, хотя считая по часам, в то же самое время, что и в другое полугодие. Для этого, с третьего воскресенья апреля, все часы соединенного королевства должны быть подвинуты на один час, а полуденный сигнал -times ball — в Пель-Меле будет совершаться в 11 часов дня. В третье же воскресенье в сентябре вся часы переводятся на час назад. Понятно, что занятия во всех административных и частных учреждениях и т. д. будут начинаться и кончаться часом ранее, хотя официально по часам в тоже время".

"Последние новости", Париж, 20 июля 1922 года. Курсы шпионов.

"В Екатеринодаре, Ростове-на-Дону и Владикавказе при местных комитетах организованны специальные курсы для работников Госполитуправления (прежняя Чека), предназначенных для работы в станицах, аулах и селениях северного Кавказа. Большинство слушателей этих курсов вербуется из комсомола (коммунистический союз молодежи). Цель организации курсов — шпионство за сельским населением".

"Вечерняя Москва", 20 июля 1962 года. Грязный котел.

"Долго наблюдал за своими сослуживцами продавец Н. Фетисов. Наконец не выдержал. "Так дальше работать нельзя! — заявил он. Продавцы нашей секции берут взятки: и Чаус, и Савельев, и Королев. Это нехорошо".

"Но ведь и ты…" — начал было заместитель заведующего секцией В. Кундель.

"Да, но у вас кустарщина какая-то. Надо действовать по умному".

С тех пор по предложению Фетисова получение взяток в ковровой секции универмага #30 Мосторга было "реорганизовано". Продавцы лишь проставляли на мягком товарном чеке сумму взятки, а деньги получал один человек — кассир Р. Хасянова, которая ведала "общим котлом".

Используя систему продажи ковров по предварительным заказам, преступники находили любой предлог, чтобы вымогать деньги у покупателя. Отпуск товара вне очереди, продажа нескольких ковров в одни руки — все являлось поводом, чтобы намекнуть покупателю о необходимости "отблагодарить". Особенно желанными гостями были приезжие спекулянты. Они щедро расплачивались за "услуги". Свыше 50 рублей ежедневно поступало в "общий котел".

В конце рабочего дня деньги делились согласно тарифу. Половина шла заведующему секцией П. Бараненкову и его заместителям М. Оксузяну и В. Кунделю. Остальная сумма поступала продавцам…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", " Русский Журнал" и архивов изданий.

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